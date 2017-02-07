В Самаре вновь ограбили офис микрозаймов
Разбойное нападение было совершено 3 февраля примерно в 16:25.
По данным полиции, двое злоумышленников напали на офис микрофинансовой организации на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова в Промышленном районе. После совершения преступления нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.
Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Приметы нападавших: первый ростом примерно 185 - 190 см, крепкого телосложения, был одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном, второй ростом примерно 175 - 180 см, крепкого телосложения, одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также к тем, кто мог видеть в указанное время в указанном месте преступников либо подозрительные ситуации или события, которые показались странными (необычными) и могли быть связаны с совершением разбоя. Всем, кто обладает какой-либо информацией, убедительная просьба обращаться по телефонам: 8-902-291-96-50, 8-987-150-59-19 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Стоит отметить, что это уже не первое нападение на микрофинасовые организации за последнее время. Похожий случай произошел в Самаре в конце июля прошлого года на улице Гагарина, а в начале августа на другой самарский офис микрозаймов напали уже двое мужчин. Также в августе в Новокуйбышевске на офис микрозаймов напал мужчина, который угрожал пистолетом-зажигалкой.
По данным полиции, двое злоумышленников напали на офис микрофинансовой организации на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова в Промышленном районе. После совершения преступления нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.
Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Приметы нападавших: первый ростом примерно 185 - 190 см, крепкого телосложения, был одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном, второй ростом примерно 175 - 180 см, крепкого телосложения, одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также к тем, кто мог видеть в указанное время в указанном месте преступников либо подозрительные ситуации или события, которые показались странными (необычными) и могли быть связаны с совершением разбоя. Всем, кто обладает какой-либо информацией, убедительная просьба обращаться по телефонам: 8-902-291-96-50, 8-987-150-59-19 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Стоит отметить, что это уже не первое нападение на микрофинасовые организации за последнее время. Похожий случай произошел в Самаре в конце июля прошлого года на улице Гагарина, а в начале августа на другой самарский офис микрозаймов напали уже двое мужчин. Также в августе в Новокуйбышевске на офис микрозаймов напал мужчина, который угрожал пистолетом-зажигалкой.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 февраля 2017
54
7 февраля 2017
111
7 февраля 2017
70
7 февраля 2017
91
7 февраля 2017
95
7 февраля 2017
85
7 февраля 2017
138
7 февраля 2017
96
7 февраля 2017 , 16:07
111
ЧП произошло вчера около 15:00 на реке Самара.
7 февраля 2017 , 16:07
54
Инцидент произошёл вечером 5 февраля на улице Литвинова в посёлке Приволжский, недалеко от...
7 февраля 2017 , 15:22
70
Сообщения о серии хищений денег - пожертвований из двух ветклиник и детского...
7 февраля 2017 , 14:58
91
Возгорание зафиксировали вчера вечером, 6 февраля, примерно в семь часов.
7 февраля 2017 , 14:57
95
Международный конкурс состоится в столице губернии в мае. Он продлится с 11 по 14 число.
7 февраля 2017 , 14:37
85
Центральная библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190Б) приглашает на ряд мероприятий в феврале.
7 февраля 2017 , 14:27
124
В Москве завершились традиционные соревнования сильнейших российских легкоатлетов...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
7939
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
5435
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4978
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4202
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1240
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
976
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1429
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
14 января 2017
480
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги...