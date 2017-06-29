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В Самаре вновь ищут подрядчика на реставрацию фасада и кровли здания городского департамента семьи, опеки и попечительства

Это второй этап работ, на который из бюджета города планируют выделить 22 млн рублей. Первые торги по ремонту дома на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской, бывшего особняка Линева-Разина, на сумму 5,4 млн рублей были объявлены в начале июня текущего года.

Согласно проектной документации, в число работ входит ремонт и реставрация кровли, реставрация дымохода, кирпичной кладки стен, архитектурных деталей карнизов, наличников, воссоздание декоративных деталей для ставень, дверных полотен, решеток, ворот и калиток методом кузнечной ковки, а также ремонт водосточных труб. Кроме того, нужно будет отреставрировать поврежденные части кирпичной кладки фасада здания, воссоздать крыльцо.

Все необходимые работы должны быть выполнены до 2 декабря текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 25 июля. Напомним, в бывшем особняке Линева-Разина сейчас находится городской департамент семьи, опеки и попечительства.
Дата: 29 июня 2017 , 12:20
115
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: blogger.com
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