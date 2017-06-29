В Самаре вновь ищут подрядчика на реставрацию фасада и кровли здания городского департамента семьи, опеки и попечительства

Согласно проектной документации, в число работ входит ремонт и реставрация кровли, реставрация дымохода, кирпичной кладки стен, архитектурных деталей карнизов, наличников, воссоздание декоративных деталей для ставень, дверных полотен, решеток, ворот и калиток методом кузнечной ковки, а также ремонт водосточных труб. Кроме того, нужно будет отреставрировать поврежденные части кирпичной кладки фасада здания, воссоздать крыльцо.Все необходимые работы должны быть выполнены до 2 декабря текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 25 июля. Напомним, в бывшем особняке Линева-Разина сейчас находится городской департамент семьи, опеки и попечительства.