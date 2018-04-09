В Самаре включат сирены и громкоговорители
Во вторник, 10 апреля, проверят городскую автоматизированную систему оповещения.
По данным администрации Самарского района, из-за прибытия 21 марта в Самарскую область делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» проверка региональной автоматизированной системы оповещения была перенесена. Сирены и уличные громкоговорители включат 10 апреля в рамках подготовки к паводкоопасному периоду.
По данным администрации Самарского района, из-за прибытия 21 марта в Самарскую область делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» проверка региональной автоматизированной системы оповещения была перенесена. Сирены и уличные громкоговорители включат 10 апреля в рамках подготовки к паводкоопасному периоду.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
9 апреля 2018
98
9 апреля 2018
112
9 апреля 2018
168
8 апреля 2018
449
8 апреля 2018
373
8 апреля 2018
334
9 апреля 2018 , 12:33
107
Об этом стало известно в понедельник, 9 апреля, на оперативном совещании под руководством главы...
9 апреля 2018 , 12:30
98
Во вторник, 10 апреля, проверят городскую автоматизированную систему оповещения.
9 апреля 2018 , 12:11
112
Рейтинг эффективности УК в 2017 году будет сформирован до 1 июня.
9 апреля 2018 , 10:58
168
Эпохи поздней бронзы во дворе дома.
9 апреля 2018 , 10:54
165
Их будет устранять подрядчик.
9 апреля 2018 , 09:53
200
Департамент транспорта Самары объявил конкурс на право получения свидетельств об осуществлении...
8 апреля 2018 , 17:57
449
Чтобы стать стюардом, нужно до 13 апреля зарегистрироваться на сайте якоманда.рф...
8 апреля 2018 , 14:34
334
9 апреля 2018 , 09:06
167
На заре своей долгой и плодотворной карьеры архитектор Александр Зеленко провел в нашем городе...
8 апреля 2018 , 15:46
373
Продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
20 марта 2018
3266
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
1952
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
28 марта 2018
1811
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
27 марта 2018
1810
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
19 марта 2018
1624
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
26 марта 2018
749
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
600
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
10 марта 2018
1498
1
О животных позаботятся сотрудники самарского зоопарка.
11 марта 2018
743
Дворовой человек штабс-капитана Глушкова Федор Бобков оставил потомкам дневник, в котором описал...
11 марта 2018
580
В феврале вышла в свет книга «Волга. Самара. Жизнь под парусами» об истории...