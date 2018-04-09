В Самаре включат сирены и громкоговорители

По данным администрации Самарского района, из-за прибытия 21 марта в Самарскую область делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» проверка региональной автоматизированной системы оповещения была перенесена. Сирены и уличные громкоговорители включат 10 апреля в рамках подготовки к паводкоопасному периоду.