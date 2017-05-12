12 мая 2017 года,
14:13
$ 57.12    62.16   Нефть 50.84 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре в жилом доме работал нелегальный интернет-клуб

Заведение функционировало в Советском районе.

По данным регионального ГУ МВД, из помещения, оборудованного под игорный зал, полицейские изъяли 13 мониторов и 12 системных блоков. В отношении предполагаемого 24-летнего организатора азартных игр возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Также оказалось, что в отношении мужчины в марте этого года уже было возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление. По тому же адресу сотрудники полиции изымали 12 мониторов и 13 системных блоков, а также черновые записи и 3 550 рублей. В настоящее время решается вопрос об объединении возбужденных уголовных дел в одно производство. 

Дата: 12 мая 2017 , 10:47
139
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Красноглинском районе прошел турнир «Кожаный мяч»
12 мая 2017
41
В Красноглинском районе прошел турнир «Кожаный мяч»
В Самаре уничтожили больше тонны контрафактных вафель
12 мая 2017
138
В Самаре уничтожили больше тонны контрафактных вафель
no photo
12 мая 2017
69
В Самарской области осуждена банда грабителей и поджигателей авто
no photo
12 мая 2017
186
В Самарской области ликвидирован очаг африканской чумы свиней
Юная жительница Самарской области прошла в финал национального отбора «Детского Евровидения-2017»
12 мая 2017
136
Юная жительница Самарской области прошла в финал национального отбора «Детского Евровидения-2017»
В историческом центре Самары с 15 мая отключат горячую воду
12 мая 2017
210
В историческом центре Самары с 15 мая отключат горячую воду
В Самарской области директор компании «отмыл» на фиктивной мелиорации земель 1,5 млн рублей
12 мая 2017
138
В Самарской области директор компании «отмыл» на фиктивной мелиорации земель 1,5 млн рублей
В 2017 году в больнице Пирогова капитально отремонтируют два отделения
12 мая 2017
136
В 2017 году в больнице Пирогова капитально отремонтируют два отделения
В Самаре в жилом доме работал нелегальный интернет-клуб
12 мая 2017
139
 
В Самаре в жилом доме работал нелегальный интернет-клуб
Лента новостей
12 мая 2017 , 13:47
41
В Красноглинском районе прошел турнир «Кожаный мяч»
Районный этап соревнований посвящен Победе в Великой Отечественной войне.
12 мая 2017 , 13:09
138
В Самаре уничтожили больше тонны контрафактных вафель
Кондитерский комбинат «Услада» незаконно использовал для своих вафель «Хуторок...
12 мая 2017 , 12:57
69
В Самарской области осуждена банда грабителей и поджигателей авто
Известно, что свои преступления задержанные совершали на территории нашего региона и...
12 мая 2017 , 12:37
186
В Самарской области ликвидирован очаг африканской чумы свиней
Напомним , вирус был зафиксирован в середине марта этого года в деревне Гремячка...
12 мая 2017 , 11:52
136
Юная жительница Самарской области прошла в финал национального отбора «Детского Евровидения-2017»
12-летняя Виктория Бездомникова является солисткой новокуйбышевского образцового коллектива...
12 мая 2017 , 11:27
210
В историческом центре Самары с 15 мая отключат горячую воду
Гидравлические испытания тепловых сетей меняют "место дислокации". 
12 мая 2017 , 11:23
138
В Самарской области директор компании «отмыл» на фиктивной мелиорации земель 1,5 млн рублей
По версии следствия, 61-летний житель села Хрящевка, пользуясь своим служебным положением,...
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5834
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5163
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4852
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
4686
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
28 апреля 2017
1345
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
28 апреля 2017
821
 
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1588
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
742
2
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.