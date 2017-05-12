В Самаре в жилом доме работал нелегальный интернет-клуб

По данным регионального ГУ МВД, из помещения, оборудованного под игорный зал, полицейские изъяли 13 мониторов и 12 системных блоков. В отношении предполагаемого 24-летнего организатора азартных игр возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Также оказалось, что в отношении мужчины в марте этого года уже было возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление. По тому же адресу сотрудники полиции изымали 12 мониторов и 13 системных блоков, а также черновые записи и 3 550 рублей. В настоящее время решается вопрос об объединении возбужденных уголовных дел в одно производство.