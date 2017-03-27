В Самаре в выходные выпало рекордное количество осадков

Абсолютный суточный максимум осадков зарегистрировали в субботу, 25 марта.



По данным Приволжского УГМС, в Самаре их выпало 17,6 мм. Значение предыдущего максимума зарегистрировали в 1989 году на уровне 13 мм. Отклонение составило 4,6 мм.



Сегодня днем, 27 марта, ожидается переменная облачность, температура воздуха - +5 градусов. 28 марта - облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха останется прежней.