В Самаре в выходные пройдет мокрый снег и дождь

По данным Приволжского УГМС, в эти дни ожидается облачная погода с прояснениями.



Днем в субботу, 25 марта, будет идти мокрый снег и дождь. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов. В воскресенье днем температура воздуха останется прежней - +5 градусов, местами пройдут небольшие осадки.