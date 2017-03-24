В Самаре в выходные пройдет мокрый снег и дождь
По данным Приволжского УГМС, в эти дни ожидается облачная погода с прояснениями.
Днем в субботу, 25 марта, будет идти мокрый снег и дождь. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов. В воскресенье днем температура воздуха останется прежней - +5 градусов, местами пройдут небольшие осадки.
Днем в субботу, 25 марта, будет идти мокрый снег и дождь. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов. В воскресенье днем температура воздуха останется прежней - +5 градусов, местами пройдут небольшие осадки.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 марта 2017
91
24 марта 2017
122
24 марта 2017
221
24 марта 2017
159
24 марта 2017
131
24 марта 2017 , 17:46
97
Он пройдет 26 марта в 15:00 в ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16). Автором проекта и...
24 марта 2017 , 17:44
91
Он состоится 26 марта в 10:00 в детской музыкальной хоровой школе № 1 (ул. Физкультурная, 98б).
24 марта 2017 , 17:26
92
Фальшивый документ у жителя Саратовской области изъяли сотрудники Росгвардии.
24 марта 2017 , 17:19
138
ДТП произошло сегодня утром.
24 марта 2017 , 16:16
326
Готовность многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова строители оценивают в 80%
В планах на начало сентября - запуск проезда по новому тоннелю на Московском шоссе.
24 марта 2017 , 16:14
122
Полиция задержала их на станции Кузоватово.
24 марта 2017 , 15:37
221
Мостовой переход через реку Самару готов на 30%.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5904
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5219
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3970
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3946
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1036
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1093
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
974
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1767
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...