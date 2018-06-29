В Самаре в выходные обещают жару до 37 градусов

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни сохранится сухая и жаркая погода. Днем в субботу, 30 июня, температура воздуха составит +28 - +33 градуса. А в воскресенье и понедельник, 1 и 2 июля, столбик термометра поднимется до 32-37 градусов.