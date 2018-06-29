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В Самаре в выходные обещают жару до 37 градусов

На Среднюю Волгу будет выноситься очень теплый воздух с районов Турции и востока Средиземного моря.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни сохранится сухая и жаркая погода. Днем в субботу, 30 июня, температура воздуха составит +28 - +33 градуса. А в воскресенье и понедельник, 1 и 2 июля, столбик термометра поднимется до 32-37 градусов. 
Дата: 29 июня 2018 , 14:58
168
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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