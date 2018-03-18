В Самаре в уборке снега сегодня задействовано более 2500 дворников
Коммунальщики нацелены на работу в круглосуточном режиме.
По поручению муниципалитета коммунальные службы Самары сегодня работают уже с 4:00 утра и в условиях снегопала нацелены на работу в круглосуточном режиме. Внимание уделяется не только городским магистралям, но и приддомовым территориям. Здесь приводят в порядок выходы из подъездов многоквартирных домов, пешеходные дорожки, также расчищают и внутриквартальные проезды. Для уборки этих территорий во всех районах города выход спецтехники в день увеличен до 243 единиц. Число дворников от управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, вышедших на борьбу с последствиями снегопада, достигло 2613 человек.
Таким образом, с учетом служб благоустройства города сейчас Самару расчищают порядка 500 единиц техники и 3 тысяч рабочих, занятых в ручной уборке.
Больше всего уборочной техники выведено в Красноглинском, Промышленном, Кировском внутригородских районах. Наибольшее количество дворников сосредоточено в Промышленном, Кировском, Советском и Октябрьском внутригородских районах.
Метель вместе с повышающейся температурой воздуха поставили перед коммунальщикам и еще одну задачу - интенсивно очищать кровли от наледи и снега. Особое внимание уделяется металлическим кровлям, не имеющим желобов свеса, и крышам, которые выходят на пешеходные зоны. По периметру и полностью их расчищают силами 93-х бригад.
По поручению муниципалитета коммунальные службы Самары сегодня работают уже с 4:00 утра и в условиях снегопала нацелены на работу в круглосуточном режиме. Внимание уделяется не только городским магистралям, но и приддомовым территориям. Здесь приводят в порядок выходы из подъездов многоквартирных домов, пешеходные дорожки, также расчищают и внутриквартальные проезды. Для уборки этих территорий во всех районах города выход спецтехники в день увеличен до 243 единиц. Число дворников от управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, вышедших на борьбу с последствиями снегопада, достигло 2613 человек.
Таким образом, с учетом служб благоустройства города сейчас Самару расчищают порядка 500 единиц техники и 3 тысяч рабочих, занятых в ручной уборке.
Больше всего уборочной техники выведено в Красноглинском, Промышленном, Кировском внутригородских районах. Наибольшее количество дворников сосредоточено в Промышленном, Кировском, Советском и Октябрьском внутригородских районах.
Метель вместе с повышающейся температурой воздуха поставили перед коммунальщикам и еще одну задачу - интенсивно очищать кровли от наледи и снега. Особое внимание уделяется металлическим кровлям, не имеющим желобов свеса, и крышам, которые выходят на пешеходные зоны. По периметру и полностью их расчищают силами 93-х бригад.
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