В Самаре в тройном ночном ДТП погибла женщина
Авария случилась сегодня, 17 апреля, в начале третьего часа ночи на пересечении улиц Гагарина и Карбышева.
По предварительным данным дорожных полицейских, 19-летний водитель машины Volkswagen Polo ехал по улице Гагарина в направлении Карбышева. В пути молодой человек превысил скорость и столкнулся с авто Lada Granta, которое стояло на «красный» сигнал светофора. После удара Volkswagen Polo отбросило на стоящий рядом с Lada автомобиль Geely.
В результате ДТП 37-летняя пассажирка отечественной легковушки от полученных травм скончалась в машине «скорой помощи». 21-летний водитель и еще двое пассажиров этой машины – 27-летняя женщина и 30-летний мужчина с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, еще одна авария со смертельным исходом случилась в ночь с 15 на 16 апреля. В ДТП с участием Шкоды и «пятнадцатой» погиб мужчина.
По предварительным данным дорожных полицейских, 19-летний водитель машины Volkswagen Polo ехал по улице Гагарина в направлении Карбышева. В пути молодой человек превысил скорость и столкнулся с авто Lada Granta, которое стояло на «красный» сигнал светофора. После удара Volkswagen Polo отбросило на стоящий рядом с Lada автомобиль Geely.
В результате ДТП 37-летняя пассажирка отечественной легковушки от полученных травм скончалась в машине «скорой помощи». 21-летний водитель и еще двое пассажиров этой машины – 27-летняя женщина и 30-летний мужчина с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, еще одна авария со смертельным исходом случилась в ночь с 15 на 16 апреля. В ДТП с участием Шкоды и «пятнадцатой» погиб мужчина.
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