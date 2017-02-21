В Самаре в студотряды начинают принимать учащихся ссузов

В штабе ждут ребят из 24 профессиональных образовательных организаций Самары.



Легендарное студотрядовское движение долгие годы принимало в свои ряды исключительно учащихся вузов. Самара первой в России вышла с почином набирать в них учащихся профессиональных образовательных организаций. Инициативу поддержали и в штабе Российских студенческих отрядов, и у нас в губернии. Пилотный проект запущен. Сегодня в конференц-зале Самарского Дома молодежи состоялось учредительное собрание городского штаба студенческих отрядов с соответствующей повесткой дня.



Если на сегодня в Самарской области в студенческих отрядах состоит около 1500 человек, то с привлечением студентов ссузов цифра наверняка увеличится вдвое.



- В средних специальных учебных заведениях у нас сейчас учатся около 23 тысяч ребят, и среди них немало тех, чьи профессии очень востребованы в студотрядовском движении, - подчеркивает директор Самарского Дома молодежи Сергей Бурцев. – Прежде всего, молодежь ждут на стройках, в сельхозпредприятиях. Студенты 24 профессиональных учебных организаций уже в этом году могут включиться в работу. Создается штаб отрядов профессиональных организаций, но работать ребята будут сообща со студентами вузов, единой командой Самарской области.



В первую очередь подготовленные студенческие силы будут востребованы на стройках, в том числе на объектах ЧМ-2018. По традиции ребят ждут на железной дороге, где в пик летних отпусков и дополнительно назначаемых поездов они работают проводниками. И в детских оздоровительных лагерях требуется их помощь: студенты выступают в роли вожатых и организаторов самых разных детских праздников. Стройотряды отправляются на поля и фермы, где они работают по заданиям сельхозпредприятий. А в предстоящем трудовом семестре в нашем регионе будут впервые сформированы отряды, работающие в сфере сервиса, туристического обслуживания, правопорядка, природоохраны.



Городской штаб студенческих отрядов профессиональных образовательных организаций размещен в Самарском Доме молодежи (проспект Ленина, 3). Тел. 341-45-17. Дополнительная информация размещена на официальном сайте организации.