В Самаре в столкновении Рено и Киа пострадали трое

45-летний водитель Рено Логан (водительский стаж - 25 лет) ехал со стороны улицы Грозненской в направлении поселка Подстепновка. По предварительной версии полицейских, совершая левый поворот, автомобилист нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка и столкнулся с Киа Соренто, которой управлял 23-летний парень (стаж - 5 лет).В результате ДТП водитель, а также два пассажира Рено - 33-летний мужчина и 27-летняя женщина - получили травмы, с которыми были доставлены «скорой» в одну из городских больниц и госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.