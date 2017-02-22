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В Самаре в рамках рейда проверили, как организован вывоз снега

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни оттепель может смениться похолоданием, с которым вернутся и снегопады.

В связи с этим в Самаре был организован специальный рейд, чтобы проверить, как организован вывоз снега. В нем приняли участие сотрудники городской службы благоустройства, представители Общероссийского народного фронта и депутаты городской думы. К ночному выезду присоединились и журналисты sgpress.ru.

Рейд начался с перекрестка улиц Карбышева и Антонова-Овсеенко. Здесь дорогу расчищали с помощью лапового снегопогрузчика. За ним следуют самосвалы, которые оперативно вывозят снег на специальные полигоны. В соответствии с действующими нормами в первоочередном порядке осуществляется уборка дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, пешеходных переходов и остановок, а также зон подтопления.

Руководитель МП «Благоустройство» Алексей Власов отметил: лаповый погрузчик отличается высокой производительностью. Единственное, что может помешать этой машине справиться с сугробом - личный автотранспорт самарцев.

- Время теряется, когда приходится объезжать припаркованные автомобили. От этого на отдельных участках страдает и качество уборки, - пояснил Власов.

Поэтому городские власти просят автовладельцев с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать проезду техники. Город пора готовить к весне и уборку следует проводить особенно тщательно.

- Пристальное внимание сейчас уделяется зонам подтопления, расположенным в поселке Зубчаниновка и в Куйбышевском районе. Проблемные участки перед наступлением тепла необходимо привести в порядок. Это сезонная работа проводится каждый год, - рассказал Алексей Власов.

На пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Возальная участники рейда также видят работающую технику. Специалист муниципального предприятия «Благоустройство» Елена Белугина пояснила: расчистка проводится круглосуточно, бригады фактически трудятся в режиме «нон-стоп».

- Днем акцент делается на ручную уборку, чтобы не мешать движению на дорогах. Ночью на городские магистрали выходит больше техники. В это время используется максимум имеющихся машин, - сказала Елена Белугина.

Например, в ночь рейда - со вторника на среду - на улицы Самары было выведено 226 единиц спецтехники. Также на магистралях трудились 70 рабочих.
Алексей Власов подчеркнул: работа выстраивается по утвержденной схеме. Весь город разделен на зоны, с которых машины вывозят снег на полигоны. Предприятие делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

- Помимо муниципальных площадок в Самаре мы арендуем полигон «Дельта», расположенный ближе к центру. Это позволяет снизить временные затраты. Учитывая расходы на топливо, решение экономически выгодно, - отметил руководитель МП.

Сегодня предприятие активно использует несколько полигонов. Четыре находятся в постоянном ведении МП «Благоустройство» и прикреплены к конкретным территориям. Полигон на улице Лунной обслуживает Железнодорожный и Октябрьский районы, на улице Прожекторной - Советский и Промышленный, полигон в районе Безымянской ТЭЦ - Кировский и Промышленный, а Самарский, Ленинский и Куйбышевский районы обслуживает полигон в Ростовском переулке. Также снег принимает частный полигон «Дельта» на улице Халтурина. Кроме того, используется и полигон на Смышляевском шоссе — один из самых вместительных в городе.

На путепроводе по улице Физкультурной депутат городской думы Валерий Барсук оценил усилия, прикладываемые муниципальным предприятием по уборке Самары.

- Вся техника сейчас на дорогах, работа ведется интенсивно, - отметил он.

Но проблема нехватки техники, вызванная многолетним игнорированием проблемы, пока существует. Сегодня для ее решения предпринимаются конкретные шаги. По инициативе главы Самары Олега Фурсова для нужд муниципального предприятия было закуплено 64 всесезонных уборочных машины. В этом году планируется приобрести дополнительную партию техники.

Выезд завершился на полигоне в районе Смышляевского шоссе. Кстати, этот объект, как и остальные площадки для складирования снега, оборудован системой виденаблюдения. Каждая поездка «КамАЗов» фиксируется в специальных журналах.

Алексей Власов подытожил - всего с начала зимы из города было вывезено свыше 460 тыс. тонн снега. В среднем c улично-дорожной сети ежесуточно вывозится от 8 до 10 тысяч тонн. Для этого только грузовиков привлекается до 90 каждый день.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Павел Покровский резюмировал, что работы по вывозу снега в Самаре ведутся очень активно. МП «Благоустройство» планово расширяет парк техники и задействует все имеющиеся ресурсы. Внимание уделяется и оптимизации работ. Тем не менее у города обширные территории, поэтому Самаре следует продолжать наращивание мощностей.  
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Дата: 22 февраля 2017 , 16:45
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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