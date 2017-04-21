21 апреля 2017 года,
02:25
$ 56.42    60.61   Нефть 52.91 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре в рамках месячника по благоустройству убрано почти 60% городских территорий

Это 25,5 млн кв.м. из запланированных 43,3 млн тысяч кв.м. Об этом рассказал глава города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Самара-ГИС».

По его словам, в настоящее время вывезено почти 45 кубометров мусора, что составляет 39% от плана.

- Я очень доволен тем фактом, что значительное число горожан принимают активное участие в благоустройстве города, приведению его в порядок. Кроме того, позитивным моментом является то, что в этом году в субботниках и средниках приняло участие уже 3,5 тысячи студентов. Это хорошие, энергичные ребята, неравнодушные к судьбе своего города.

Впервые в истории города футболисты «Крыльев Советов» тоже выходят на субботник во дворы Самары, и они своим примером показывают, как нужно относиться к городу, в котором мы живем.

Я хочу выразить благодарность всем активным жителям города, и хочу сказать, что они наводят порядок в городе не для власти а в первую очередь для себя. Наш город удивительный, есть много символов, которыми мы гордимся, и я считаю, что чистая Самара должна стать нашим очередным символом.
Дата: 20 апреля 2017 , 20:53
141
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре в рамках месячника по благоустройству убрано почти 60% городских территорий
20 апреля 2017
141
В Самаре в рамках месячника по благоустройству убрано почти 60% городских территорий
no photo
20 апреля 2017
274
На месте рынка на улице Аэродромной появится сквер
no photo
20 апреля 2017
141
Около самарских школ установят контейнеры для раздельного сбора мусора
Спасатели дважды за день выезжали в Рождествено для эвакуации жителей с инсультом
20 апреля 2017
182
Спасатели дважды за день выезжали в Рождествено для эвакуации жителей с инсультом
Задержанного в Самаре украинского шпиона выдворили из России
20 апреля 2017
251
Задержанного в Самаре украинского шпиона выдворили из России
Более 155 тысяч матерей получили сертификаты на маткапитал в Самарской области
20 апреля 2017
221
Более 155 тысяч матерей получили сертификаты на маткапитал в Самарской области
Меняется расписание движения поездов из Самары в Бузулук на майские праздники
20 апреля 2017
294
Меняется расписание движения поездов из Самары в Бузулук на майские праздники
В честь Дня Победы на площади Куйбышева выступит «Хор Турецкого»
20 апреля 2017
399
В честь Дня Победы на площади Куйбышева выступит «Хор Турецкого»
Площадь Куйбышева начали готовить к концерту «Поработал – отдохни!»
20 апреля 2017
210
Площадь Куйбышева начали готовить к концерту «Поработал – отдохни!»
Лента новостей
20 апреля 2017 , 20:53
141
В Самаре в рамках месячника по благоустройству убрано почти 60% городских территорий
  Это 25,5 млн кв.м. из запланированных 43,3 млн тысяч кв.м. Об этом рассказал глава города...
20 апреля 2017 , 20:38
274
На месте рынка на улице Аэродромной появится сквер
  Об этом заявил мэр города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале...
20 апреля 2017 , 20:37
141
Около самарских школ установят контейнеры для раздельного сбора мусора
Об этом сегодня сообщил глава города Олег Фурсов в прямом эфире на телеканале...
20 апреля 2017 , 19:34
182
Спасатели дважды за день выезжали в Рождествено для эвакуации жителей с инсультом
Первый вызов поступил спасателям 20 апреля в 10:00.
20 апреля 2017 , 18:00
251
Задержанного в Самаре украинского шпиона выдворили из России
Ему запретили въезд на территорию РФ в течение 10 лет
20 апреля 2017 , 17:18
221
Более 155 тысяч матерей получили сертификаты на маткапитал в Самарской области
Об этом сообщает Самарское отделение Пенсионного Фонда РФ (ПФР). 
20 апреля 2017 , 17:15
294
Меняется расписание движения поездов из Самары в Бузулук на майские праздники
Это связано с праздником Весны и Труда 1 мая и Днем Победы 9 мая
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
5138
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4320
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3920
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
3418
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
899
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1215
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1025
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1137
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.