В Самаре в рамках месячника по благоустройству убрано почти 60% городских территорий

По его словам, в настоящее время вывезено почти 45 кубометров мусора, что составляет 39% от плана.- Я очень доволен тем фактом, что значительное число горожан принимают активное участие в благоустройстве города, приведению его в порядок. Кроме того, позитивным моментом является то, что в этом году в субботниках и средниках приняло участие уже 3,5 тысячи студентов. Это хорошие, энергичные ребята, неравнодушные к судьбе своего города.Впервые в истории города футболисты «Крыльев Советов» тоже выходят на субботник во дворы Самары, и они своим примером показывают, как нужно относиться к городу, в котором мы живем.Я хочу выразить благодарность всем активным жителям города, и хочу сказать, что они наводят порядок в городе не для власти а в первую очередь для себя. Наш город удивительный, есть много символов, которыми мы гордимся, и я считаю, что чистая Самара должна стать нашим очередным символом.