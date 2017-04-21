В Самаре в рамках месячника по благоустройству убрано почти 60% городских территорий
Это 25,5 млн кв.м. из запланированных 43,3 млн тысяч кв.м. Об этом рассказал глава города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Самара-ГИС».
По его словам, в настоящее время вывезено почти 45 кубометров мусора, что составляет 39% от плана.
- Я очень доволен тем фактом, что значительное число горожан принимают активное участие в благоустройстве города, приведению его в порядок. Кроме того, позитивным моментом является то, что в этом году в субботниках и средниках приняло участие уже 3,5 тысячи студентов. Это хорошие, энергичные ребята, неравнодушные к судьбе своего города.
Впервые в истории города футболисты «Крыльев Советов» тоже выходят на субботник во дворы Самары, и они своим примером показывают, как нужно относиться к городу, в котором мы живем.
Я хочу выразить благодарность всем активным жителям города, и хочу сказать, что они наводят порядок в городе не для власти а в первую очередь для себя. Наш город удивительный, есть много символов, которыми мы гордимся, и я считаю, что чистая Самара должна стать нашим очередным символом.
По его словам, в настоящее время вывезено почти 45 кубометров мусора, что составляет 39% от плана.
- Я очень доволен тем фактом, что значительное число горожан принимают активное участие в благоустройстве города, приведению его в порядок. Кроме того, позитивным моментом является то, что в этом году в субботниках и средниках приняло участие уже 3,5 тысячи студентов. Это хорошие, энергичные ребята, неравнодушные к судьбе своего города.
Впервые в истории города футболисты «Крыльев Советов» тоже выходят на субботник во дворы Самары, и они своим примером показывают, как нужно относиться к городу, в котором мы живем.
Я хочу выразить благодарность всем активным жителям города, и хочу сказать, что они наводят порядок в городе не для власти а в первую очередь для себя. Наш город удивительный, есть много символов, которыми мы гордимся, и я считаю, что чистая Самара должна стать нашим очередным символом.
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