В Самаре в преддверии ЧМ-2018 отремонтировали более 300 жилых домов

О том, как идет ремонт фасадов на гостевых и туристических маршрутах, шла речь вчера на совещании при главе города Елене Лапушкиной.По словам главного архитектора города Алексея Самарцева, изначально власти запланировали отремонтировать 155 домов, признанных объектами культурного наследия. На данный момент обновили уже 64 здания. Еще 63 пока в процессе ремонта. На оставшихся 28 домах работы стартуют в ближайшее время. В центре города освежили и здания, так сказать, официально не представляющие исторической ценности. Более 80 деревянных и кирпичных построек обрели вторую жизнь. В том числе при помощи волонтеров - участников фестиваля «Том Сойер Фест». Неравнодушные самарцы покрасили фасады 11 старинных домов. Инициатива была поддержана президентским грантом, получила распространение и в других городах.Параллельно идет ремонт многоквартирных домов. В списке на обновление фасадов и крыш было 354 здания. В большинстве из них работы уже закончены - отремонтировали 300 домов. Изменения трудно не заметить: покрасили в яркие, сочные тона девятиэтажки на улице Ново-Садовой и на Московском шоссе. Освежили хрущевки на улице Авроры, в поселке Управленческий и многие другие дома. Ремонт на оставшихся 54 объектах будет завершен к 1 мая.Глава города подчеркнула, что ход работ необходимо постоянно держать на контроле.- Должен быть полный отчет, информацию надо постоянно обновлять. Все работы необходимо завершить в срок, - сказала Елена Лапушкина.