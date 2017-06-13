В Самаре в праздновании Дня России приняли участие более 180 тысяч человек

Мероприятия проходили на второй очереди набережной Волги. Там же проходил межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест». В праздничной программе приняли участие артисты из Самары, Саратова, Москвы и других городов. Одним из знаковых событий стало проведение «Парада дружбы народов России». В нем приняли участие представители 157 национальностей, проживающих в Самарской области. После парада четырем бывшим гражданам Украины вручили российские паспорта.Также на главной сцене вечером выступила группа «Ума Турман» и прошел праздничный салют.По данным облправительства, всего в торжествах на набережной приняло участие более 180 тысяч человек.