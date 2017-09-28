В Самаре в парке Щорса восстановят летнюю эстраду и отремонтируют фонтан

Капремонт парка пройдет в два этапа, в 2017 и в 2018 годах.



По информации администрации Самары, в планах - отремонтировать центральную пешеходную аллею, входную группу и площадь у памятника Николаю Щорсу.



Также в парке восстановят летнюю эстраду, смонтируют новую спортивную площадку, отремонтируют фонтан, детский городок и наружное освещение. На землю уложат рулонные газоны с системой автополива, высадят новые деревья и кустарники. На территории появится современный туалет, новые скамейки и малые архитектурные формы. Кроме того, планируется установить ограждение со стороны улиц Спортивной и Урицкого.