В Самаре в парке Гагарина пройдет День мороженого
Праздник сладкоежек состоится в субботу, 15 июля.
С 11:00 до 18:00 все желающие смогут поучаствовать в розыгрышах, мастер-классе по украшению мороженого и попробовать более 10 видов пломбира. На большой сцене парка Гагарина будут выступать популярные музыкальные коллективы Самары. Также в концертной зоне будет проходить танцевальный флешмоб, конкурс кричалок и веселые игры со зрителями.
Кроме того, в парке установят уникальную игровую площадку. На входе посетители получат «пломбирную карту» и станут участником увлекательного квеста «В поисках настоящего пломбира». Каждый, кто пройдет его до конца, узнает тайну самого вкусного мороженого и получит заслуженные подарки.
Для самых юных любителей мороженого целый день будут рисовать красочный аквагрим. Запечатлеть яркие моменты можно будет в специально оборудованной фотозоне.
Вход свободный, 0+.
С 11:00 до 18:00 все желающие смогут поучаствовать в розыгрышах, мастер-классе по украшению мороженого и попробовать более 10 видов пломбира. На большой сцене парка Гагарина будут выступать популярные музыкальные коллективы Самары. Также в концертной зоне будет проходить танцевальный флешмоб, конкурс кричалок и веселые игры со зрителями.
Кроме того, в парке установят уникальную игровую площадку. На входе посетители получат «пломбирную карту» и станут участником увлекательного квеста «В поисках настоящего пломбира». Каждый, кто пройдет его до конца, узнает тайну самого вкусного мороженого и получит заслуженные подарки.
Для самых юных любителей мороженого целый день будут рисовать красочный аквагрим. Запечатлеть яркие моменты можно будет в специально оборудованной фотозоне.
Вход свободный, 0+.
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