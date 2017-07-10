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В Самаре в парке Гагарина пройдет День мороженого

Праздник сладкоежек состоится в субботу, 15 июля.

С 11:00 до 18:00 все желающие смогут поучаствовать в розыгрышах, мастер-классе по украшению мороженого и попробовать более 10 видов пломбира. На большой сцене парка Гагарина будут выступать популярные музыкальные коллективы Самары. Также в концертной зоне будет проходить танцевальный флешмоб, конкурс кричалок и веселые игры со зрителями.

Кроме того, в парке установят уникальную игровую площадку. На входе посетители получат «пломбирную карту» и станут участником увлекательного квеста «В поисках настоящего пломбира». Каждый, кто пройдет его до конца, узнает тайну самого вкусного мороженого и получит заслуженные подарки.

Для самых юных любителей мороженого целый день будут рисовать красочный аквагрим. Запечатлеть яркие моменты можно будет в специально оборудованной фотозоне.

Вход свободный, 0+. 
Дата: 10 июля 2017 , 19:50
968
Автор текста: Ксения Кармазина
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