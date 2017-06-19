В Самаре в парке Гагарина отметят День молодежи

Праздник пройдет в воскресенье, 25 июня, с12:00 до 22:00.



В парке выступят диджеи и битбоксеры, команда черлидеров. Также пройдут футбольный турнир, конкурс молодых музыкантов и барабанное шоу Beat Makers. Пришедшие смогут поиграть в настольный хоккей и принять участие в спортивных мастер-классах.



Вечером на Дне молодежи выступят самарские группы La fee noire, Middle volga social club, «Тихие игры».



Вход свободный.