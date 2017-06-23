В Самаре в парке Гагарина можно будет провериться на ВИЧ

Во время праздничных мероприятий в парке будет работать мобильная лаборатория областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Она будет находиться на центральной аллее, рядом с главной сценой. Посетители парка смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ и уже через 20 минут узнать результат. Также медики вручат горожанам буклеты и проинформируют о способах передачи и защиты от ВИЧ-инфекции.Мобильная лаборатория СПИД-центра будет работать 25 июня с 11:00 до 13:00.