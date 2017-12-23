В Самаре в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта
Это связано с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева.
По данным горадминистрации, с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
- на улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;
- на улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;
- на площади Куйбышева.
По данным горадминистрации, с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
- на улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;
- на улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;
- на площади Куйбышева.
Также с 20:00 30 декабря до 8:00 1 января будут запрещены остановка и стоянка транспорта на следующих участках:
- на улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;
- на улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.
Кроме того, с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме:
- автобусы № 24 и № 92 будут ходить по улицам Галактионовской и Красноармейской в обоих направлениях;
- автобус № 297– по улицам Самарской и Красноармейской в обоих направлениях.
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