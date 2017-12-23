В Самаре в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта

Это связано с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева.



По данным горадминистрации, с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января будет ограничено движение транспорта на следующих участках:



- на улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;



- на улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;



- на площади Куйбышева.















































































Также с 20:00 30 декабря до 8:00 1 января будут запрещены остановка и стоянка транспорта на следующих участках:



- на улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;



- на улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.



Кроме того, с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме:



- автобусы № 24 и № 92 будут ходить по улицам Галактионовской и Красноармейской в обоих направлениях;



- автобус № 297– по улицам Самарской и Красноармейской в обоих направлениях.



Также с 20:00 30 декабря до 8:00 1 января будут запрещены остановка и стоянка транспорта на следующих участках:- на улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;- на улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.Кроме того, с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме:- автобусы № 24 и № 92 будут ходить по улицам Галактионовской и Красноармейской в обоих направлениях;- автобус № 297– по улицам Самарской и Красноармейской в обоих направлениях.