В Самаре в новогодние праздники будут усилены меры безопасности

Следить за общественным порядком будут около 250 сотрудников полиции, а также частные охранные организации и нацгвардия.



В новогоднюю ночь площадь им. Куйбышева по плану посетят около 15 тысяч человек. Охранять порядок будут 100 сотрудников полиции. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, на богослужениях в церквях и храмах порядок обеспечат 150 сотрудников полиции.



Также органы безопасности проверят работу торговых центров на соблюдение правил безопасности и проконтролируют устранение нарушений. Все места народных гуляний проверят сотрудники кинологической службы.



Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению мер пожарной безопасности. Отметим, что с 26 декабря по 15 января в Самаре установлен особый противопожарный режим.