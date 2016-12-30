В Самаре в новогодние праздники будут усилены меры безопасности
Следить за общественным порядком будут около 250 сотрудников полиции, а также частные охранные организации и нацгвардия.
В новогоднюю ночь площадь им. Куйбышева по плану посетят около 15 тысяч человек. Охранять порядок будут 100 сотрудников полиции. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, на богослужениях в церквях и храмах порядок обеспечат 150 сотрудников полиции.
Также органы безопасности проверят работу торговых центров на соблюдение правил безопасности и проконтролируют устранение нарушений. Все места народных гуляний проверят сотрудники кинологической службы.
Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению мер пожарной безопасности. Отметим, что с 26 декабря по 15 января в Самаре установлен особый противопожарный режим.
В новогоднюю ночь площадь им. Куйбышева по плану посетят около 15 тысяч человек. Охранять порядок будут 100 сотрудников полиции. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, на богослужениях в церквях и храмах порядок обеспечат 150 сотрудников полиции.
Также органы безопасности проверят работу торговых центров на соблюдение правил безопасности и проконтролируют устранение нарушений. Все места народных гуляний проверят сотрудники кинологической службы.
Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению мер пожарной безопасности. Отметим, что с 26 декабря по 15 января в Самаре установлен особый противопожарный режим.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 декабря 2016
54
30 декабря 2016
84
30 декабря 2016
104
30 декабря 2016
93
30 декабря 2016
104
30 декабря 2016
98
30 декабря 2016
86
30 декабря 2016
124
30 декабря 2016 , 16:00
54
У течка произошла 29 декабря в 13:00 в поселке на улице Квартал 7 в районе дома № 12....
30 декабря 2016 , 15:54
61
Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с директором городского Центра занятости...
30 декабря 2016 , 15:49
65
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано вчера в 15:55 на улице...
30 декабря 2016 , 15:45
47
Награду губернатору Самарской области за заслуги в деле укрепления социального...
30 декабря 2016 , 15:41
70
В 2017 году музей ожидает два юбилея: 120 лет коллекции и 80 лет со дня основания...
30 декабря 2016 , 15:34
84
Оно пройдет 16 января.
30 декабря 2016 , 13:25
104
Они были удостоены знаков отличия от имени президента России Владимира Путина, а также наград...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12267
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7746
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6757
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6756
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
553
27 ноября в полицию поступило сообщение, что в квартире дома в поселке Береза в Самаре...
30 ноября 2016
482
Мероприятие состоится в субботу, 3 декабря.
30 ноября 2016
515
Дикое животное вчера попалось на глаза местным жителям на территории сразу нескольких...
30 ноября 2016
485
Об этом стало известно во время празднования 130-летия музея Алабина.