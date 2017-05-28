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В Самаре в митинге против нового порядка соцвыплат участвовало около 300 человек

В воскресенье, 28 мая, у Дворца спорта на ул. Физкультурной проходил митинг против нового порядка выплаты социальных льгот гражданам Самарской области.

Организаторами акции выступили представители коммунистической партии и гражданские активисты.

Как сообщили sgpress.ru в ГУ МВД по Cамарской области, в митинге участвовало около 300 человек. Для обеспечения общественного порядка было задействовано 37 сотрудников органов внутренних дел и 20 сотрудников Росгвардии. Нарушений порядка не было. 
Дата: 28 мая 2017 , 18:42
301
Автор текста: Ксения Кармазина
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