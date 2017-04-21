В Самаре в канун Красной горки поженились 22 пары

21 апреля в ЗАГСе на Молодогвардейской прошли праздничные свадебные церемонии.



Красная горка являлся в народе любимым, в первую очередь, среди молодежи, праздником. Он отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этот день принято было проводить красочные гуляния молодежи, детские игры, хороводы. Все девушки собирались на каком-нибудь излюбленном месте деревенской улицы и пели песни-веснянки, зазывая весну. Красная горка считалась девичьим праздником, поскольку на нее проходили свадьбы, шло усиленное сватовство, и все девушки обязательно приходили на игры и гуляния.



В этом году Красная горка отмечается 23 апреля. В канун православного праздника, 21 и 22 апреля, в территориальных отделах управления ЗАГС по Самарской области традиционно проводятся торжественные мероприятия. В самарском Дворце бракосочетаний «Теремок» сегодня поженились 22 пары.



- Сегодня у молодоженов есть возможность не только пройти обычную церемонию бракосочетания, но и окунуться в нашу культуру. Считаю, что помнить русские традиции очень важно. К тому же, Красная горка считается хорошим днем для заключения брака: семьи получаются самыми крепкими и надежными, - рассказала директор ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» Елена Довжик.



Молодым предлагалось пройти несколько русских обрядов. По традиции, перед тем, как зайти в ЗАГС, будущие новобрачные завязывали на березках красные ленты. Подвязывая ленту, пары загадывают первое семейное желание. После официальной регистрации брака, в летнем саду проходило величание пар. Также новоиспеченные мужья получили возможность сделать первый вклад в семейный бюджет: они выковывали свою монету счастья. Было организовано и катание крашеных яиц с импровизированной красной горки. По народному поверью, у кого яйцо укатилось дальше, тот и будет хозяином в доме. Кульминацией праздника стал большой свадебный хоровод, в котором принимали участие и молодожены, и гости.Также для новобрачных звучали народные свадебные песни в исполнении народных коллективов.



- Сегодня нас порадовала не только солнечная погода, но и, конечно, конкурсы и обряды, которые устроили организаторы. Мы даже не ожидали, что будет так интересно и ярко. Встретили нас очень добродушно, спели народные песни. Сегодня кроме нашего праздника, нам устроили еще один! - поделились впечатлениями Сидоровы Никита и Александра.