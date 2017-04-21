В Самаре в канун Красной горки поженились 22 пары
21 апреля в ЗАГСе на Молодогвардейской прошли праздничные свадебные церемонии.
Красная горка являлся в народе любимым, в первую очередь, среди молодежи, праздником. Он отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этот день принято было проводить красочные гуляния молодежи, детские игры, хороводы. Все девушки собирались на каком-нибудь излюбленном месте деревенской улицы и пели песни-веснянки, зазывая весну. Красная горка считалась девичьим праздником, поскольку на нее проходили свадьбы, шло усиленное сватовство, и все девушки обязательно приходили на игры и гуляния.
В этом году Красная горка отмечается 23 апреля. В канун православного праздника, 21 и 22 апреля, в территориальных отделах управления ЗАГС по Самарской области традиционно проводятся торжественные мероприятия. В самарском Дворце бракосочетаний «Теремок» сегодня поженились 22 пары.
- Сегодня у молодоженов есть возможность не только пройти обычную церемонию бракосочетания, но и окунуться в нашу культуру. Считаю, что помнить русские традиции очень важно. К тому же, Красная горка считается хорошим днем для заключения брака: семьи получаются самыми крепкими и надежными, - рассказала директор ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» Елена Довжик.
Молодым предлагалось пройти несколько русских обрядов. По традиции, перед тем, как зайти в ЗАГС, будущие новобрачные завязывали на березках красные ленты. Подвязывая ленту, пары загадывают первое семейное желание. После официальной регистрации брака, в летнем саду проходило величание пар. Также новоиспеченные мужья получили возможность сделать первый вклад в семейный бюджет: они выковывали свою монету счастья. Было организовано и катание крашеных яиц с импровизированной красной горки. По народному поверью, у кого яйцо укатилось дальше, тот и будет хозяином в доме. Кульминацией праздника стал большой свадебный хоровод, в котором принимали участие и молодожены, и гости.Также для новобрачных звучали народные свадебные песни в исполнении народных коллективов.
- Сегодня нас порадовала не только солнечная погода, но и, конечно, конкурсы и обряды, которые устроили организаторы. Мы даже не ожидали, что будет так интересно и ярко. Встретили нас очень добродушно, спели народные песни. Сегодня кроме нашего праздника, нам устроили еще один! - поделились впечатлениями Сидоровы Никита и Александра.
Красная горка являлся в народе любимым, в первую очередь, среди молодежи, праздником. Он отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этот день принято было проводить красочные гуляния молодежи, детские игры, хороводы. Все девушки собирались на каком-нибудь излюбленном месте деревенской улицы и пели песни-веснянки, зазывая весну. Красная горка считалась девичьим праздником, поскольку на нее проходили свадьбы, шло усиленное сватовство, и все девушки обязательно приходили на игры и гуляния.
В этом году Красная горка отмечается 23 апреля. В канун православного праздника, 21 и 22 апреля, в территориальных отделах управления ЗАГС по Самарской области традиционно проводятся торжественные мероприятия. В самарском Дворце бракосочетаний «Теремок» сегодня поженились 22 пары.
- Сегодня у молодоженов есть возможность не только пройти обычную церемонию бракосочетания, но и окунуться в нашу культуру. Считаю, что помнить русские традиции очень важно. К тому же, Красная горка считается хорошим днем для заключения брака: семьи получаются самыми крепкими и надежными, - рассказала директор ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» Елена Довжик.
Молодым предлагалось пройти несколько русских обрядов. По традиции, перед тем, как зайти в ЗАГС, будущие новобрачные завязывали на березках красные ленты. Подвязывая ленту, пары загадывают первое семейное желание. После официальной регистрации брака, в летнем саду проходило величание пар. Также новоиспеченные мужья получили возможность сделать первый вклад в семейный бюджет: они выковывали свою монету счастья. Было организовано и катание крашеных яиц с импровизированной красной горки. По народному поверью, у кого яйцо укатилось дальше, тот и будет хозяином в доме. Кульминацией праздника стал большой свадебный хоровод, в котором принимали участие и молодожены, и гости.Также для новобрачных звучали народные свадебные песни в исполнении народных коллективов.
- Сегодня нас порадовала не только солнечная погода, но и, конечно, конкурсы и обряды, которые устроили организаторы. Мы даже не ожидали, что будет так интересно и ярко. Встретили нас очень добродушно, спели народные песни. Сегодня кроме нашего праздника, нам устроили еще один! - поделились впечатлениями Сидоровы Никита и Александра.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
21 апреля 2017
117
21 апреля 2017
119
21 апреля 2017
119
21 апреля 2017 , 18:07
117
Как и анонсировал ранее sgpress . ru , сегодня стартовало...
21 апреля 2017 , 17:59
70
Выставка Карэна Саркисова откроется 26 апреля в 18:00 в галерее Вавилон».
21 апреля 2017 , 17:57
92
Установлено, что 42-летний мужчина зарегистрировал более 30 иностранных граждан по адресу...
21 апреля 2017 , 17:51
144
На следующей неделе областные власти планируют принять окончательное решение по количеству...
21 апреля 2017 , 17:05
134
Администрация города признала недействительным маршрут «Социального марша», который...
21 апреля 2017 , 16:40
117
21 апреля в ЗАГСе на Молодогвардейской прошли праздничные свадебные церемонии.
21 апреля 2017 , 15:37
119
Жители и гости нашего города смогут получить символ Победы в рамках Всероссийской акции...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
6 апреля 2017
5183
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4350
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3957
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3454
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
926
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1240
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1049
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1167
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...