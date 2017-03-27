В Самаре в июне состоятся парад необычных судов и красочное променад-шоу

Они пройдут в рамках фестиваля «ВолгаФест-2017» 11 и 12 июня.



Как сообщают организаторы, в этом году главная тема мероприятия – «Навигация на реке и в городах». Для фестиваля построят две сцены: на набережной и непосредственно у воды. Состоится парад необычных судов «Волжский заплыв». Принять участие в действе сможет каждый желающий, подавший заявку через социальные сети фестиваля в Facebook и «Вконтакте» и через сайт.



Также на «ВолгаФесте» выступят уличные театры. Зрители смогут увидеть представления коллективов из разных городов нашей страны и невероятных гостей из Франции, которые станут хэдлайерами фестиваля.



Откроется «ВолгаФест» перфоманс-шествием по арт-объектам «Полет жизни» при участии представителей театров «Грань» и «Место действия». Красочное променад-шоу, главным украшением которого станет зеркальная птица, исполненная в низкополигональной технике, пройдет по всей территории фестиваля. Также в рамках мероприятия состоятся парады уличных оркестров.



Образовательные и выставочные площадки представят Музей Модерна, галерея «Виктория» и другие.



Кроме того, будут работать маркеты еды и сувениров, спортивная и танцевальная площадки, состоится маркер-баттл.