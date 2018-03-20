В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
По данным горадминистрации, «картами» хотят отремонтировать больше 800 тысяч квадратных метров дорог. Планируется обновление следующих улиц:
1. Ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачёва;
2. Ул. Лукачёва от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;
3. Ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
4. 4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;
5. Ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;
6. Ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;
7. Пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
8. Пр. Карла Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;
9. Ул. Буянова от пер. Гончарова до сквера им. Мичурина;
10. Ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновская;
11. Ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;
12. Саратовский переулок от ул. Пугачёвский тракт до ул. Хасановская
13. Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до ул. Пугачёвский тракт
14. Ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса
15. Пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии
16. Ул. Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе
17. Ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности
18. Ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовая до ул. Вольская
19. Ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечная
20. Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда
21. Пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста
22. Ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянская
23. Ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная
24. Ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная
25. Ташкентский переулок от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская
26. Ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная
27. Ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская
28. Ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы
29. Ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная
30. ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская
31. Пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская
32. Пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская
33. Пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова
34. Ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца
35. Ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя
36. Ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова
37. Ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе.
По данным горадминистрации, «картами» хотят отремонтировать больше 800 тысяч квадратных метров дорог. Планируется обновление следующих улиц:
1. Ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачёва;
2. Ул. Лукачёва от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;
3. Ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
4. 4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;
5. Ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;
6. Ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;
7. Пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
8. Пр. Карла Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;
9. Ул. Буянова от пер. Гончарова до сквера им. Мичурина;
10. Ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновская;
11. Ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;
12. Саратовский переулок от ул. Пугачёвский тракт до ул. Хасановская
13. Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до ул. Пугачёвский тракт
14. Ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса
15. Пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии
16. Ул. Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе
17. Ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности
18. Ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовая до ул. Вольская
19. Ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечная
20. Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда
21. Пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста
22. Ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянская
23. Ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная
24. Ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная
25. Ташкентский переулок от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская
26. Ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная
27. Ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская
28. Ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы
29. Ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная
30. ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская
31. Пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская
32. Пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская
33. Пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова
34. Ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца
35. Ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя
36. Ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова
37. Ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе.
К ремонту подрядчики приступят после заключения соответствующих контрактов по итогам торгов, как только позволит погода. Специалисты выполнят работы по фрезерованию дороги и положат новый асфальт. Также планируется отрегулировать положение люков инженерных коммуникаций.
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