В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список

К ремонту подрядчики приступят после заключения соответствующих контрактов по итогам торгов, как только позволит погода. Специалисты выполнят работы по фрезерованию дороги и положат новый асфальт. Также планируется отрегулировать положение люков инженерных коммуникаций.

По данным горадминистрации, «картами» хотят отремонтировать больше 800 тысяч квадратных метров дорог. Планируется обновление следующих улиц:1. Ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачёва;2. Ул. Лукачёва от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;3. Ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;4. 4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;5. Ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;6. Ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;7. Пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;8. Пр. Карла Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;9. Ул. Буянова от пер. Гончарова до сквера им. Мичурина;10. Ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновская;11. Ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;12. Саратовский переулок от ул. Пугачёвский тракт до ул. Хасановская13. Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до ул. Пугачёвский тракт14. Ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса15. Пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии16. Ул. Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе17. Ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности18. Ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовая до ул. Вольская19. Ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечная20. Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда21. Пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста22. Ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянская23. Ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная24. Ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная25. Ташкентский переулок от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская26. Ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная27. Ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская28. Ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы29. Ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная30. ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская31. Пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская32. Пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская33. Пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова34. Ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца35. Ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя36. Ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова37. Ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе.