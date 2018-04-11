В Самаре в этом году обильного паводка не ожидается
Уровень воды в Волге не превысит 32,2 метра.
По словам заместителя руководителя Управления гражданской защиты администрации Самары Евгения Вдовина, паводкоопасный период делится на два этапа. Первый - подтопление после обильного таяния снега.
- Администрация города сделала все для безопасного пропуска паводковых вод, - сказал Евгений Вдовин. - Коммунальные организации проводили пролив ливневой канализации горячей водой, было подготовлено необходимое количество откачивающих устройств. Мы провели работу с управляющими компаниями. Они занимались очисткой отмосток от наледи и снега.
Второй этап паводка связан с поднятием уровня воды в Саратовском водохранилище. По прогнозам специалистов, период паводка пройдет нормально, и оснований для беспокойства нет.
- Уровень воды не должен превысить 32,2 метра, сейчас он - 30 метров. Подтопленных территорий в Самаре нет, - сообщил Евгений Вдовин.
Несмотря на это, спасательные службы и муниципальные власти готовятся к любому развитию событий: проводят тренировки, определяют зоны риска, готовят пункты временного размещения на случай ЧС, создают запасы инвентаря и продовольствия. На территории Самары под особым вниманием Куйбышевский и Красноглинский районы.
По словам заместителя руководителя Управления гражданской защиты администрации Самары Евгения Вдовина, паводкоопасный период делится на два этапа. Первый - подтопление после обильного таяния снега.
- Администрация города сделала все для безопасного пропуска паводковых вод, - сказал Евгений Вдовин. - Коммунальные организации проводили пролив ливневой канализации горячей водой, было подготовлено необходимое количество откачивающих устройств. Мы провели работу с управляющими компаниями. Они занимались очисткой отмосток от наледи и снега.
Второй этап паводка связан с поднятием уровня воды в Саратовском водохранилище. По прогнозам специалистов, период паводка пройдет нормально, и оснований для беспокойства нет.
- Уровень воды не должен превысить 32,2 метра, сейчас он - 30 метров. Подтопленных территорий в Самаре нет, - сообщил Евгений Вдовин.
Несмотря на это, спасательные службы и муниципальные власти готовятся к любому развитию событий: проводят тренировки, определяют зоны риска, готовят пункты временного размещения на случай ЧС, создают запасы инвентаря и продовольствия. На территории Самары под особым вниманием Куйбышевский и Красноглинский районы.
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