В Самаре в августе пройдет фестиваль гик-культуры

11 августа в «МТЛ Арене» пройдет Поволжский фестиваль гик-культуры «Котмонавт». Специально для этого к нам приедут фанаты поп-культуры из разных городов России. «СГ» решила узнать, что нового приготовят для гостей, и почему нельзя оставить без внимания это событие. Для этого мы встретились с организатором фестиваля Вадимом Смоленковым.- Большинство фестивалей имеют англоязычные названия, но мы решили, что оно должно быть русским. Потратили на его поиск кучу времени. Однажды, находясь у подруги в гостях, я нашел детский рисунок, на котором был изображен кот в костюме космонавта. Внизу была подпись «Котмонавт». Я сразу решил: берем это.Кстати, и сама идея проводить фестиваль появилась случайно. На это меня и моих друзей подтолкнула премьера фильма «Звездные войны: Эпизод VII», который стартовал в других странах немного раньше, чем в России. Мы решили сами организовать премьеру фильма в Самаре. И из этого вышел целый фестиваль.Мы проводим его уже третий год. Он является единственным фестивалем поп-культуры, занимающим столь крупную площадку. Благодаря этому «Котмонавт» вышел на всероссийский уровень.- Будет много разных площадок. Одна из самых крупных - конкурс косплей-дефиле, для которого люди переодеваются в своих любимых персонажей. Также есть кибер-арена, где соревнуются фанаты компьютерных игр, аллея авторского комикса. Для обычных посетителей будут работать интерактивные площадки с викторинами, а также лекторий. Все желающие смогут приобрести интересные вещи на ярмарке: значки, одежду,фигурки и другую атрибутику.- Каждый год мы приглашаем известных видеоблогеров, музыкантов, издателей комиксов. За счет новых гостей мы обновляем программу. Этим летом к нам приедут видеоблогеры Хоббит и Рэнделл.- На самом деле их больше, чем кажется. Также к нам приезжают гости из других городов: Москвы, Казани, СанктПетербурга, Ярославля. Фестиваль собирает на своей площадке около тысячи человек.- Во-первых, молодежи интересны необычные люди в красочных костюмах. Здесь они могут сделать отличные фотографии для социальных сетей. Во-вторых, горожане могут посетить лекторий, почерпнуть новые знания о культуре. В-третьих, на фестивале можно знакомиться с новыми интересными людьми и развиваться в социуме. Это место расширяет границы общения.Гик-культура - это молодежное течение, представители которого чем-то чрезвычайно увлечены, например высокими технологиями, фантастикой, музыкой, фильмами.