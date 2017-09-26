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Главная/Лента новостей/

В Самаре в ТЦ "Гудок" откроется мультимедийный исторический парк

Проект посвящен истории России с древнейших времен и до наших дней.

Парк «Россия – Моя история» откроется в ноябре в ТЦ «Гудок». Там будут представлены 3D-инсталляции, анимированные коллажи и короткие фильмы, рассказывающие об основных вехах жизни Российского государства.

Первый исторический парк «Россия – моя история» был открыт в Москве на ВДНХ. Планируется, что выставочный проект появится не менее чем в 25 регионах России, в том числе в Самаре. 
Дата: 22 сентября 2017 , 20:14
501
Автор текста: Ксения Кармазина
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22 сентября 2017 , 21:54
Ильич
Такое известие радует. Музей станет хорошим дополнением к школьной программе и, надеюсь, у многих поситителей вызовет интерес к дальнейшему изучению истории Родины.
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