В Самаре в ТЦ "Гудок" откроется мультимедийный исторический парк

Проект посвящен истории России с древнейших времен и до наших дней.



Парк «Россия – Моя история» откроется в ноябре в ТЦ «Гудок». Там будут представлены 3D-инсталляции, анимированные коллажи и короткие фильмы, рассказывающие об основных вехах жизни Российского государства.



Первый исторический парк «Россия – моя история» был открыт в Москве на ВДНХ. Планируется, что выставочный проект появится не менее чем в 25 регионах России, в том числе в Самаре.