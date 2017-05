В Самаре в "МТЛ Арене" выступит финская группа The Rasmus

Весной 2018 года всемирно известная группа The Rasmus в рамках масштабного российского тура посетит 21 город, в том числе Самару.



Как сообщают организаторы, география выступлений группы простирается от Владивостока до Калининграда. Самару The Rasmus посетят 27 марта 2018 года. Группа выступит в «МТЛ-Арене».



Цены на концерт станут известны после поступления в продажу билетов 1 июня.



Добавим, группа The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали со своим альбомом Dead Letters 2003 года и синглом In the Shadows, вошедшим в топы музыкальных чартов нескольких стран. По всему миру продано более 3,5 миллионов альбомов, группа получила восемь золотых и пять платиновых наград. На данный момент The Rasmus выпустили восемь студийных альбомов, два сборника и 24 сингла.