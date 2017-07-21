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В Самаре в 17-й раз пройдет яхтенная регата памяти Владимира Высоцкого

Фестиваль соберет во вторник, 25 июля, и яхтсменов, и исполнителей песен.

В день памяти Владимира Высоцкого, самарцы вновь увидят в волжской акватории поднятые паруса яхт. Фестиваль-регата пройдет уже в 17-й раз.

- В этом году Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого пройдет 25 июля в Самаре, 22 и 23 июля в Тольяти, а еще, как в прежние годы, под флагом этого события пройдут гонки во Владивостоке, Сочи, Санкт-Петербурге, Волгограде, - рассказывает старпом самарской крейсерской яхты «SUNNY» Сергей Афонин. – Эта гонка дорога для нас памятью о Владимире Высоцком, а в спортивном плане она интересна своей короткой самарской дистанцией в 2,5 морские мили. Это гонка быстрая, динамичная, а значит, не прощает ошибок команды, и победитель очень часто определяется уже на старте: как рванул, сманеврировал, на таких позициях и закончишь дистанцию.

В предыдущие годы самарская гонка стартовала и финишировала у острова Голодный напротив площади Славы. Но в этом году уровень воды в Волге настолько высок, что остров для старта и финиша, церемонии награждения и, главное, концерта не подходит. Поэтому, подчеркивают организаторы, если к 25 июля вода не спадет, место под фестиваль будет выбрано иное – скорее всего, волжское правобережье близ базы отдыха «Ладья» или яхт-клуба «Волга». Но в любом случае зрители и болельщики,

которые будут наблюдать за гонкой с набережных Самары, ход борьбы увидят. На старт должны буду выйти более 20 судов.

В творческой программе фестиваля-регаты выступят самарский клуб авторской песни «Жигули» - дипломант недавнего Грушинского фестиваля и Самарская Биллз-ассоциация.

В Самаре гонка крейсерских яхт в 2,5 морские мили стартует 25 июля в 17.00. В Тольятти – 22 июля в 11.00 и 23 июля в 12.00. В Автограде старт – из яхтклуба «Дружба», дистанция 20 морских миль. 
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Дата: 20 июля 2017 , 20:37
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Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков
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