В Самаре в 16-этажке на Димитрова взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие
Информация и хлопке и задымлении на 16 этаже в доме на улице Георгия Димитрова, 110, поступила в 15:05.
По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, взрыв газового баллона повредил часть стены в квартире. По предварительным данным несущие конструкции жилого дома не повреждены. На место происшествия выезжали 89 человек, 56 из них сотрудники МЧС. Из дома эвакуировали 70 жильцов.
По данным ГУ МВД по Самарской области, из-за взрыва пострадали три человека. Двум из них оказали помощь на месте, одного госпитализировали.
На месте происшествия находятся глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков и руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Игорь Дахно. Предварительно, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир.
По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, взрыв газового баллона повредил часть стены в квартире. По предварительным данным несущие конструкции жилого дома не повреждены. На место происшествия выезжали 89 человек, 56 из них сотрудники МЧС. Из дома эвакуировали 70 жильцов.
По данным ГУ МВД по Самарской области, из-за взрыва пострадали три человека. Двум из них оказали помощь на месте, одного госпитализировали.
На месте происшествия находятся глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков и руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Игорь Дахно. Предварительно, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 февраля 2018
145
5 февраля 2018
143
5 февраля 2018
171
5 февраля 2018
150
5 февраля 2018
273
5 февраля 2018
163
5 февраля 2018
354
5 февраля 2018 , 21:47
145
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
5 февраля 2018 , 20:55
143
29 марта в самарском театре для всей семьи «Витражи» состоится премьера...
5 февраля 2018 , 18:05
171
В числе прочего больница получит аппараты искусственной вентиляции легких. Информация об этом...
5 февраля 2018 , 17:34
246
Информация и хлопке и задымлении на 16 этаже в доме на улице Георгия Димитрова, 110, поступила...
5 февраля 2018 , 17:27
150
На федеральном этапе Национальной премии «Серебряный Лучник», который пройдет в...
5 февраля 2018 , 16:37
289
Информация и хлопке и задымлении на 16 этаже в доме на улице Георгия Димитрова, 110, поступила в...
5 февраля 2018 , 16:19
273
Есть в России почти крылатое выражение: «заплати долги и спи спокойно».
5 февраля 2018 , 16:05
208
Авария произошла в воскресенье, 4 февраля, в 19:30.
5 февраля 2018 , 15:55
163
14 и 15 марта в Доме актера (Вилоновская, 24) театр для всей семьи «Витражи»...
5 февраля 2018 , 15:04
354
Начало гуляний запланировано на 11:00 18 февраля.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
8 января 2018
3461
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
27 января 2018
2395
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2030
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
1896
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
7 января 2018
1820
1
Sgpress.ru подготовил очередной фотообзор того, как изменился наш город в преддверии Нового...
8 января 2018
3461
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
7 января 2018
1700
В третью субботу августа во всем мире отмечается День бездомных животных. Конечно же, это не...
5 февраля 2018
145
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
15 января 2018
469
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
7 января 2018
1035
В конце 2017 года на гидроэлектростанции в Самарской области запустили последнюю и 20-ю по счету...