В Самаре в 16-этажке на Димитрова взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, взрыв газового баллона повредил часть стены в квартире. По предварительным данным несущие конструкции жилого дома не повреждены. На место происшествия выезжали 89 человек, 56 из них сотрудники МЧС. Из дома эвакуировали 70 жильцов.По данным ГУ МВД по Самарской области, из-за взрыва пострадали три человека. Двум из них оказали помощь на месте, одного госпитализировали.На месте происшествия находятся глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков и руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Игорь Дахно. Предварительно, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир.