В Самаре в 2018 году отремонтируют улицу Ново-Вокзальную
Работы проведут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
В этом году в Самаре планируется отремонтировать 40 участков дорог общей протяженностью 44,3 км. В частности, улицу Ново-Вокзальную на участке от улицы Ново-Садовой до Вольской и Новокуйбышевское шоссе от улицы Уральской до Пугачевского тракта.
Кроме того, в 2018 году отремонтируют шесть участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью 68,4 км. Среди них - завершение капитального ремонта Красноглинского шоссе в Самаре (7,5 км), подъезда к Новокуйбышевску (7,5 км), подъезда к Чапаевску (3,2 км), а также комплексный ремонт участков дорог Тольятти-Узюково-Димитровград (8 км), Самара-Бугуруслан на участке (27,7 км), Обводной Самары (12 км).
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