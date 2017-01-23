В Самаре в 2017 году на ремонт дорог направят более 2 млрд. рублей. Полный список
Об этом 23 января на рабочем совещании при Главе Самары сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.
928 млн. рублей будет направлено на ремонт следующих объектов:
- Волжский проспект на участке от ул. Вилоновской до ул. Осипенко;
- ул. Комсомольская на участке от ул. Максима Горького до ул. Степана Разина;
- ул. Чапаевская на участке от ул. Ульяновской до ул. Венцека;
- ул. Красноармейская на участке от дома №106 по ул. Красноармейской до ул. Максима Горького;
- ул. Осипенко на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина;
- ул. Молодогвардейская на участке от ул. Венцека до ул. Красноармейской;
- ул. Лесная на участке от ул. Осипенко до Северо-Восточной Магистрали;
- ул. Максима Горького на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновской;
- ул. Льва Толстого на участке от Комсомольской площади до ул. Максима Горького;
- ул. Галактионовская на участке от ул. Красноармейской до ул. Полевой;
- ул. Полевая на участке от ул. Мичурина до Волжского проспекта;
- ул. Дыбенко на участке от ул. Авроры до ул. Советской Армии.
По ряду магистралей работы начались еще в прошлом году. Также более 728 млн. планируется выделить на комплексный ремонт еще 9 городских улиц:
- ул. Куйбышева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Некрасовской;
- ул. Шушенская от ул. Ново-Садовой до базы ФК «Крылья Советов»;
- ул. Фрунзе на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской;
- ул. Галактионовская от ул. Венцека до ул. Красноармейской;
- ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Бр. Коростелевых;
- Комсомольская площадь;
- ул. Молодогвардейская от ул. Первомайской до ул. Вилоновской (с ремонтом сквера «Шанхай»);
- ул. Алексея Толстого на участке от ул. Крупской до ул. Некрасовской;
- ул. Водников от ул. Ленинградской до ул. Главной.
Кроме того, 164 млн. рублей направят на ремонт дорог картами. Более 130 млн. миллионов пойдет на ремонт внутриквартальных территорий.
Стоит отметить, что в этом году начнется масштабный ремонт Южного моста, путепровода «Аврора» и будет продолжена реконструкция Заводского шоссе.
Также Самара претендует на получение средств из федерального бюджета. Такое решение было принято осенью по итогам визита в Самарскую область министра транспорта РФ Максима Соколова.
Глава Самары Олег Фурсов поручил уже к началу марта завершить конкурсные процедуры, чтобы приступить к работе сразу с наступлением подходящей погоды.
928 млн. рублей будет направлено на ремонт следующих объектов:
- Волжский проспект на участке от ул. Вилоновской до ул. Осипенко;
- ул. Комсомольская на участке от ул. Максима Горького до ул. Степана Разина;
- ул. Чапаевская на участке от ул. Ульяновской до ул. Венцека;
- ул. Красноармейская на участке от дома №106 по ул. Красноармейской до ул. Максима Горького;
- ул. Осипенко на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина;
- ул. Молодогвардейская на участке от ул. Венцека до ул. Красноармейской;
- ул. Лесная на участке от ул. Осипенко до Северо-Восточной Магистрали;
- ул. Максима Горького на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновской;
- ул. Льва Толстого на участке от Комсомольской площади до ул. Максима Горького;
- ул. Галактионовская на участке от ул. Красноармейской до ул. Полевой;
- ул. Полевая на участке от ул. Мичурина до Волжского проспекта;
- ул. Дыбенко на участке от ул. Авроры до ул. Советской Армии.
По ряду магистралей работы начались еще в прошлом году. Также более 728 млн. планируется выделить на комплексный ремонт еще 9 городских улиц:
- ул. Куйбышева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Некрасовской;
- ул. Шушенская от ул. Ново-Садовой до базы ФК «Крылья Советов»;
- ул. Фрунзе на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской;
- ул. Галактионовская от ул. Венцека до ул. Красноармейской;
- ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Бр. Коростелевых;
- Комсомольская площадь;
- ул. Молодогвардейская от ул. Первомайской до ул. Вилоновской (с ремонтом сквера «Шанхай»);
- ул. Алексея Толстого на участке от ул. Крупской до ул. Некрасовской;
- ул. Водников от ул. Ленинградской до ул. Главной.
Кроме того, 164 млн. рублей направят на ремонт дорог картами. Более 130 млн. миллионов пойдет на ремонт внутриквартальных территорий.
Стоит отметить, что в этом году начнется масштабный ремонт Южного моста, путепровода «Аврора» и будет продолжена реконструкция Заводского шоссе.
Также Самара претендует на получение средств из федерального бюджета. Такое решение было принято осенью по итогам визита в Самарскую область министра транспорта РФ Максима Соколова.
Глава Самары Олег Фурсов поручил уже к началу марта завершить конкурсные процедуры, чтобы приступить к работе сразу с наступлением подходящей погоды.
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