В Самаре в 2017 году на ремонт дорог направят более 2 млрд. рублей. Полный список

Об этом 23 января на рабочем совещании при Главе Самары сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.



928 млн. рублей будет направлено на ремонт следующих объектов:



- Волжский проспект на участке от ул. Вилоновской до ул. Осипенко;



- ул. Комсомольская на участке от ул. Максима Горького до ул. Степана Разина;



- ул. Чапаевская на участке от ул. Ульяновской до ул. Венцека;



- ул. Красноармейская на участке от дома №106 по ул. Красноармейской до ул. Максима Горького;



- ул. Осипенко на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина;



- ул. Молодогвардейская на участке от ул. Венцека до ул. Красноармейской;



- ул. Лесная на участке от ул. Осипенко до Северо-Восточной Магистрали;



- ул. Максима Горького на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновской;



- ул. Льва Толстого на участке от Комсомольской площади до ул. Максима Горького;



- ул. Галактионовская на участке от ул. Красноармейской до ул. Полевой;



- ул. Полевая на участке от ул. Мичурина до Волжского проспекта;



- ул. Дыбенко на участке от ул. Авроры до ул. Советской Армии.



По ряду магистралей работы начались еще в прошлом году. Также более 728 млн. планируется выделить на комплексный ремонт еще 9 городских улиц:



- ул. Куйбышева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Некрасовской;



- ул. Шушенская от ул. Ново-Садовой до базы ФК «Крылья Советов»;



- ул. Фрунзе на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской;



- ул. Галактионовская от ул. Венцека до ул. Красноармейской;



- ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Бр. Коростелевых;



- Комсомольская площадь;



- ул. Молодогвардейская от ул. Первомайской до ул. Вилоновской (с ремонтом сквера «Шанхай»);



- ул. Алексея Толстого на участке от ул. Крупской до ул. Некрасовской;



- ул. Водников от ул. Ленинградской до ул. Главной.



Кроме того, 164 млн. рублей направят на ремонт дорог картами. Более 130 млн. миллионов пойдет на ремонт внутриквартальных территорий.



Стоит отметить, что в этом году начнется масштабный ремонт Южного моста, путепровода «Аврора» и будет продолжена реконструкция Заводского шоссе.



Также Самара претендует на получение средств из федерального бюджета. Такое решение было принято осенью по итогам визита в Самарскую область министра транспорта РФ Максима Соколова.



Глава Самары Олег Фурсов поручил уже к началу марта завершить конкурсные процедуры, чтобы приступить к работе сразу с наступлением подходящей погоды.