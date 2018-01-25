В Самаре увеличили количество рейсов автобуса №50

Сделали это по просьбе жителей.



По информации городского департамента транспорта, сейчас в утренние часы количество рейсов автобусов №50 увеличили, а вечером сократили интервал между движением транспорта по маршруту №1.



- Вечерний автобус №1 продлен до Красной Глинки. Заключительный рейс автобуса № 50 от железнодорожного вокзала стартует в 20:05, затем он на Красной Глинке разворачивается (около 21:20 в зависимости от дорожной ситуации) и едет до проспекта Кирова.