В Самаре утвердили список парков и скверов для благоустройства в ближайшие четыре года

Администрация Самары утвердила перечень из 80 территорий, отобранных для проведения голосования. Определить парки и скверы, которые будут благоустраивать в Самаре в первую очередь, самарцы смогут 18 марта – в день выборов президента РФ.

Перечень территорий для голосования:





Железнодорожный район:

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина - ул. Авроры, ул. Гагарина (в районе дома № 75 на ул. Гагарина)

Сквер на ул. Аэродромной у памятника О.Санфировой - Аэродромная, 9, 11, ул. Партизанская, 106, 114, 118, 122, 134

Сквер в пос. Толевый - ул. Белогородская, 8, ул. Илецкая, 9, 10, ул. Гродненская, 1, Заводское шоссе

Сквер Первых Космонавтов - в районе дома № 13 на ул. Гагарина

Сквер у Поликлиники - ул. Гагарина, 61а

Крымская площадь - ул. Мечникова, ул. Урицкого

Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина

Железнодорожный Бульвар на ул. Революционной - от ул. Гагарина до ул. Аэродромной, разделительная полоса на ул. Революционной

Железнодорожный Бульвар на ул. Чернореченской - ул. Чернореченская, ул. Владимирская, ул. Спортивная

Кировский район:

Сквер на Зубчаниновском шоссе - Зубчаниновское шоссе, между домами

№№ 157-159



Бульвар Металлургов - проспект Металлургов, ул. Марии Авейде, ул. Алма-Атинская, разделительная часть на проспекте Металлургов



Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

Сквер «Дубовый колок с прудом» - ул. Стара-Загора, в районе домов №№ 209, 235, 239

Сквер в районе домов №№ 120, 122, 124, 134, 138а, 138, 140, 142, 146 на ул. Ташкентской

Сквер у УСЦ «Грация» на ул. Победы между ул. Севастопольской и ул. Каховской

Сквер Александра Невского - ул. Транзитная, д. 111а

Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной

Сквер в районе дома № 383 на проспекте Кирова

Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 на ул. Черемшанской

Пешеходная зона на Березовой аллее - в районе домов №№ 476, 478 на проспекте Карла Маркса

Сквер на 18 км Московского шоссе - лесопосадка около завода приборных подшипников

Сквер в районе дома № 170 на ул. Ташкентской





Красноглинский район:

Сквер 2 квартала пос. Красная Глинка

Сквер «Октябрь» - пос. Мехзавод, 4 квартал, территория у ДК «Октябрь»

Сквер на ул. Овчарова - пос. Прибрежный, ул. Овчарова

Сквер у ЗАГСа в районе дома № 13 А на ул. Сергея Лазо

Бульвар пос. Береза - территория от поворота до дома № 1 3 квартала по правой стороне и вдоль дороги на частный сектор

Сквер в мкр. Крутые ключи, расположенный с торцов домов № 6 и № 13

Сквер у кафе «Радуга» в пос. Управленческий – пересечение ул. Сергея Лазо и Симферопольской





Куйбышевский район:

Сквер имени Куйбышева - Новокуйбышевское шоссе, ул. Бакинская, ул. Фасадная

Сквер Ветеранов - Пугачевский тракт, 31

Сквер на ул. Зеленой - ул. Зеленая, ул. Медицинская, ул. Молодежная, ДК «Нефтяник»

Сквер Нефтяников - пересечение улиц Калининградской и Зеленой

Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам - пос. Рубежный, ул. Охтинская, между домами № 25-27

Сквер Речников - ул. Флотская, д. 1, 3, 5, 7

Сквер Скорбящей Матери - ул. Центральная, между домами № 4 и № 8а

Сквер Дубовая Роща (ЖК «Волгарь») - территория вдоль ул. Осетинской, 13, 13а

Ленинский район:

Бульвар на ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной

Сквер Мичурина - ул. Полевая, ул. Мичурина, ул. Буянова, 145, ул. Арцыбушевская, 175

Сквер у Губернского рынка - ул. Спортивная, ул. Агибалова, Губернский рынок, ЦУМ «Самара»

Сквер у памятника Чапаеву - ул. Фрунзе, территория, прилегающая к памятнику Чапаеву

Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

Сквер Аксаковых в районе д. 161 на ул. Фрунзе

Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы I очереди набережной до Центральной спасательной станции





Октябрьский район:

Сквер на площади имени Д.И. Козлова - проспект Ленина, территория, прилегающая к музею «Самара Космическая»

Сквер на проспекте Масленникова, 10

Сквер у памятника Борцам революции в районе пересечения улиц

Луначарского и Ново-Садовой

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина - в районе дома № 68 на ул. Гагарина

«Загородный» - центральный парк культуры и отдыха имени Горького

Сквер на ул. Ново-Садовой, 22-24

Бульвар на ул. Челюскинцев - Северо-Восточная магистраль, ул. Ново-Садовая, 30, 34, 32, 32а

Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома № 22 на улице Ново-Садовой

до улицы Лесной

Сквер по ул. Часовой, 6 /ул. Ерошевского

Территории Постникова оврага - ул. Ново-Садовая

напротив дома № 181а





Промышленный район:

Воронежский бульвар - территория между домами №№ 220-244 на ул. Воронежской

Сквер в районе дома № 115 на ул. Георгия Димитрова

Сквер в районе дома № 29 на ул. Демократической

Сквер «Солнечная поляна» - территория между домами №№ 236-244 на ул. Ново-Садовой

Детский сквер на ул. Победы - Театральный проезд, ул. Победы, между домами №№ 102, 104

Сквер Памяти Ветеранов - ул. Силина, д. 5-15

Бульвар на ул. Стара-Загор ее от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной

Парк «Воронежские озера» - в границах улиц Воронежской и Стара-Загоры

Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» - в границах улиц Ново-Вокзальной,

Ставропольской, Воронежской и Тихого переулка

Самарский район:

Набережная от ул. Комсомольской до ул. Венцека

Сквер на Хлебной площади – ул. Крупской, ул. Степана Разина, Хлебная площадь

Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой

Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина

Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади - ул. Степана Разина, ул. Крупской, трамвайное кольцо

Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников

Советский район:

Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы

Парк Дружбы - ул. Гагарина, 118

Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера

Сквер Чехова - от дома № 14 на проезде Девятого Мая до домов №№ 1-1а на пер. Карякина

Территория на ул. Авроры (нечетная сторона) - ул. Авроры, ул. Мориса Тореза, ул. Аэродромная

Сквер «Родничок надежды» - территория между домами №№ 77-81 на ул. Аэродромной

Сквер Маяковского - ул. Гагарина, проезд Девятого Мая

Сквер на пересечении улиц Гагарина и Авроры в районе дома № 77 на ул. Гагарина

Сквер Авиаконструкторов - ул. Победы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Физкультурная

Сквер «Самарец» - ул. Победы, Штамповщиков пер., Славный пер., клуб «Самарец»

Сквер Энтузиастов - ул. Аэродромная вдоль домов №№ 87, 79, 75