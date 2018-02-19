В Самаре утвердили список парков и скверов для благоустройства в ближайшие четыре года
Выбранные горожанами парки и скверы будут отремонтированы по программе «Комфортная городская среда».
Бульвар Металлургов - проспект Металлургов, ул. Марии Авейде, ул. Алма-Атинская, разделительная часть на проспекте Металлургов
Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
Администрация Самары утвердила перечень из 80 территорий, отобранных для проведения голосования. Определить парки и скверы, которые будут благоустраивать в Самаре в первую очередь, самарцы смогут 18 марта – в день выборов президента РФ.
Перечень территорий для голосования:
Железнодорожный район:
Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина - ул. Авроры, ул. Гагарина (в районе дома № 75 на ул. Гагарина)
Сквер на ул. Аэродромной у памятника О.Санфировой - Аэродромная, 9, 11, ул. Партизанская, 106, 114, 118, 122, 134
Сквер в пос. Толевый - ул. Белогородская, 8, ул. Илецкая, 9, 10, ул. Гродненская, 1, Заводское шоссе
Сквер Первых Космонавтов - в районе дома № 13 на ул. Гагарина
Сквер у Поликлиники - ул. Гагарина, 61а
Крымская площадь - ул. Мечникова, ул. Урицкого
Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина
Железнодорожный Бульвар на ул. Революционной - от ул. Гагарина до ул. Аэродромной, разделительная полоса на ул. Революционной
Железнодорожный Бульвар на ул. Чернореченской - ул. Чернореченская, ул. Владимирская, ул. Спортивная
Кировский район:
Сквер на Зубчаниновском шоссе - Зубчаниновское шоссе, между домами
№№ 157-159
Бульвар Металлургов - проспект Металлургов, ул. Марии Авейде, ул. Алма-Атинская, разделительная часть на проспекте Металлургов
Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
Сквер «Дубовый колок с прудом» - ул. Стара-Загора, в районе домов №№ 209, 235, 239
Сквер в районе домов №№ 120, 122, 124, 134, 138а, 138, 140, 142, 146 на ул. Ташкентской
Сквер у УСЦ «Грация» на ул. Победы между ул. Севастопольской и ул. Каховской
Сквер Александра Невского - ул. Транзитная, д. 111а
Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной
Сквер в районе дома № 383 на проспекте Кирова
Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 на ул. Черемшанской
Пешеходная зона на Березовой аллее - в районе домов №№ 476, 478 на проспекте Карла Маркса
Сквер на 18 км Московского шоссе - лесопосадка около завода приборных подшипников
Сквер в районе дома № 170 на ул. Ташкентской
Красноглинский район:
Сквер 2 квартала пос. Красная Глинка
Сквер «Октябрь» - пос. Мехзавод, 4 квартал, территория у ДК «Октябрь»
Сквер на ул. Овчарова - пос. Прибрежный, ул. Овчарова
Сквер у ЗАГСа в районе дома № 13 А на ул. Сергея Лазо
Бульвар пос. Береза - территория от поворота до дома № 1 3 квартала по правой стороне и вдоль дороги на частный сектор
Сквер в мкр. Крутые ключи, расположенный с торцов домов № 6 и № 13
Сквер у кафе «Радуга» в пос. Управленческий – пересечение ул. Сергея Лазо и Симферопольской
Куйбышевский район:
Сквер имени Куйбышева - Новокуйбышевское шоссе, ул. Бакинская, ул. Фасадная
Сквер Ветеранов - Пугачевский тракт, 31
Сквер на ул. Зеленой - ул. Зеленая, ул. Медицинская, ул. Молодежная, ДК «Нефтяник»
Сквер Нефтяников - пересечение улиц Калининградской и Зеленой
Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам - пос. Рубежный, ул. Охтинская, между домами № 25-27
Сквер Речников - ул. Флотская, д. 1, 3, 5, 7
Сквер Скорбящей Матери - ул. Центральная, между домами № 4 и № 8а
Сквер Дубовая Роща (ЖК «Волгарь») - территория вдоль ул. Осетинской, 13, 13а
Ленинский район:
Бульвар на ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной
Сквер Мичурина - ул. Полевая, ул. Мичурина, ул. Буянова, 145, ул. Арцыбушевская, 175
Сквер у Губернского рынка - ул. Спортивная, ул. Агибалова, Губернский рынок, ЦУМ «Самара»
Сквер у памятника Чапаеву - ул. Фрунзе, территория, прилегающая к памятнику Чапаеву
Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
Сквер Аксаковых в районе д. 161 на ул. Фрунзе
Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы I очереди набережной до Центральной спасательной станции
Октябрьский район:
Сквер на площади имени Д.И. Козлова - проспект Ленина, территория, прилегающая к музею «Самара Космическая»
Сквер на проспекте Масленникова, 10
Сквер у памятника Борцам революции в районе пересечения улиц
Луначарского и Ново-Садовой
Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина - в районе дома № 68 на ул. Гагарина
«Загородный» - центральный парк культуры и отдыха имени Горького
Сквер на ул. Ново-Садовой, 22-24
Бульвар на ул. Челюскинцев - Северо-Восточная магистраль, ул. Ново-Садовая, 30, 34, 32, 32а
Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома № 22 на улице Ново-Садовой
до улицы Лесной
Сквер по ул. Часовой, 6 /ул. Ерошевского
Территории Постникова оврага - ул. Ново-Садовая
напротив дома № 181а
Промышленный район:
Воронежский бульвар - территория между домами №№ 220-244 на ул. Воронежской
Сквер в районе дома № 115 на ул. Георгия Димитрова
Сквер в районе дома № 29 на ул. Демократической
Сквер «Солнечная поляна» - территория между домами №№ 236-244 на ул. Ново-Садовой
Детский сквер на ул. Победы - Театральный проезд, ул. Победы, между домами №№ 102, 104
Сквер Памяти Ветеранов - ул. Силина, д. 5-15
Бульвар на ул. Стара-Загор ее от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной
Парк «Воронежские озера» - в границах улиц Воронежской и Стара-Загоры
Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» - в границах улиц Ново-Вокзальной,
Ставропольской, Воронежской и Тихого переулка
Самарский район:
Набережная от ул. Комсомольской до ул. Венцека
Сквер на Хлебной площади – ул. Крупской, ул. Степана Разина, Хлебная площадь
Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой
Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади - ул. Степана Разина, ул. Крупской, трамвайное кольцо
Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников
Советский район:
Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
Парк Дружбы - ул. Гагарина, 118
Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера
Сквер Чехова - от дома № 14 на проезде Девятого Мая до домов №№ 1-1а на пер. Карякина
Территория на ул. Авроры (нечетная сторона) - ул. Авроры, ул. Мориса Тореза, ул. Аэродромная
Сквер «Родничок надежды» - территория между домами №№ 77-81 на ул. Аэродромной
Сквер Маяковского - ул. Гагарина, проезд Девятого Мая
Сквер на пересечении улиц Гагарина и Авроры в районе дома № 77 на ул. Гагарина
Сквер Авиаконструкторов - ул. Победы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Физкультурная
Сквер «Самарец» - ул. Победы, Штамповщиков пер., Славный пер., клуб «Самарец»
Сквер Энтузиастов - ул. Аэродромная вдоль домов №№ 87, 79, 75
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