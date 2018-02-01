В Самаре утвердили график выполнения нормативов ГТО в феврале

Так, 10 февраля на базе «Чайка» можно пройти испытание в беге на лыжах на 5 километров, а 14 февраля в «МТЛ Арене» попробовать свои силы в подтягиваниях, отжиманиях, рывке гири и стрельбе из электронного оружия. Норматив по плаванию можно выполнить 18 февраля в бассейне «Ипподром Арены».Для выполнения нормативов нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, подать заявку и иметь медицинский допуск. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 212-04-92.