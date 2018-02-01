В Самаре утвердили график выполнения нормативов ГТО в феврале
Полное расписание размещено в группе «ГТО в Самарской области».
Так, 10 февраля на базе «Чайка» можно пройти испытание в беге на лыжах на 5 километров, а 14 февраля в «МТЛ Арене» попробовать свои силы в подтягиваниях, отжиманиях, рывке гири и стрельбе из электронного оружия. Норматив по плаванию можно выполнить 18 февраля в бассейне «Ипподром Арены».
Для выполнения нормативов нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, подать заявку и иметь медицинский допуск. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 212-04-92.
Так, 10 февраля на базе «Чайка» можно пройти испытание в беге на лыжах на 5 километров, а 14 февраля в «МТЛ Арене» попробовать свои силы в подтягиваниях, отжиманиях, рывке гири и стрельбе из электронного оружия. Норматив по плаванию можно выполнить 18 февраля в бассейне «Ипподром Арены».
Для выполнения нормативов нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, подать заявку и иметь медицинский допуск. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 212-04-92.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
1 февраля 2018
108
1 февраля 2018
515
1 февраля 2018
196
1 февраля 2018
223
1 февраля 2018
188
1 февраля 2018
209
1 февраля 2018 , 20:07
108
16 и 17 апреля на сцене Самарского академического театра драмы состоится показ спектакля МХТ им....
1 февраля 2018 , 18:04
515
Работы проведут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
1 февраля 2018 , 17:37
196
Это связано с проведением 36-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
1 февраля 2018 , 17:26
195
В городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы советских войск в...
1 февраля 2018 , 17:22
180
В четверг, 1 февраля, в городской думе состоялось пленарное заседание, на котором были внесены...
1 февраля 2018 , 16:54
223
«Привет, посмотри мою новую фотографию по ссылке» - в последнее время многие самарцы...
1 февраля 2018 , 16:14
188
В феврале участников проекта «Театральный маршрут» ждут открытые творческие встречи...
1 февраля 2018 , 15:55
209
Полное расписание размещено в группе «ГТО в Самарской области» .
1 февраля 2018 , 15:50
223
Владельцы стадиона должны будут заплатить более семи миллионов рублей. Спортобъект отключили от...
1 февраля 2018 , 15:23
251
В Самаре продолжают расследовать уголовное дело в отношении наркоторговцев, у которых нашли 2 кг гашиша
Их задержали на трассе "М-5".
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
8 января 2018
3331
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3059
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2995
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
27 января 2018
2319
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 января 2018
2076
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
8 января 2018
3331
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3059
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2995
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
2076
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1881
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.