В Самаре устраняют повреждение теплотрассы на пересечении Стара-Загоры и Кирова

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.



По данным пресс-службы ПТС, сейчас место повреждения локализовано и огорожено, идет подготовка к земляным работам. Ремонту мешает рекламная конструкция, которая расположена в охранной зоне теплотрассы. Ее демонтаж согласовывается с администрацией Кировского района.



Теплоэнергетики планируют в ближайшее время организовать для коммунальных организаций района возможность перевода домов на временную схему подачи тепла. Сроки окончания работ определят после оценки характера повреждения.