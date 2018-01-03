В Самаре устраняют повреждение теплотрассы на пересечении Ново-Вокзальной и Вольской

В среду, 3 января, специалисты «Предприятия тепловых сетей» обнаружили повреждение трубопровода диаметром 500 мм около дома № 29а на улице Ново-Вокзальной.



Как сообщает пресс-служба ПТС, сейчас все потребители переведены на резервную схему теплоснабжения. На месте работают ремонтные бригады. Место повреждения огорожено, ведутся сварочные работы. Ремонт планируется закончить сегодня до 20:00.