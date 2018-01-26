В Самаре устраняют повреждение теплосети на улице Вольской

В пятницу, 26 января, специалистами «Предприятия тепловых сетей» выявлено повреждение трубопровода диаметром 500 мм.



По данным пресс-службы ПТС, сейчас место аварии локализовано, ведутся земляные работы. Для потребителей организована резервная схема подачи тепла.



В работах задействовано 14 специалистов и 6 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить ремонт сегодня до конца дня.