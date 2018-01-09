В Самаре устраняют коммунальную аварию, из-за которой без воды остались 30 частных домов

Вечером в понедельник, 8 января, произошла коммунальная авария на пересечении улиц Ташкентской и Демократической.



Как сообщили sgpress.ru в компании «Самарские коммунальные системы», там прорвало водовод. Без воды остались 30 частных домов в поселке Яблонька и база отдыха «Дубки». Сейчас на месте порыва работают ремонтные бригады. Конкретные сроки устранения последствий аварии в СКС пока не называют.