В Самаре устраняют коммунальную аварию, из-за которой без воды остались 30 частных домов
Вечером в понедельник, 8 января, произошла коммунальная авария на пересечении улиц Ташкентской и Демократической.
Как сообщили sgpress.ru в компании «Самарские коммунальные системы», там прорвало водовод. Без воды остались 30 частных домов в поселке Яблонька и база отдыха «Дубки». Сейчас на месте порыва работают ремонтные бригады. Конкретные сроки устранения последствий аварии в СКС пока не называют.
Как сообщили sgpress.ru в компании «Самарские коммунальные системы», там прорвало водовод. Без воды остались 30 частных домов в поселке Яблонька и база отдыха «Дубки». Сейчас на месте порыва работают ремонтные бригады. Конкретные сроки устранения последствий аварии в СКС пока не называют.
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