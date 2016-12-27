В Самаре устранено повреждение теплотрассы, из-за которого Peugeot 4007 оказался в яме с кипятком

Припаркованный автомобиль - кроссовер Пежо оказался в яме с кипятком, которая образовалась из-за порыва теплотрассы.Как сообщили sgpress.ru в «ПТС», ремонтные работы на месте повреждения были завершены вчера в 20:37. После этого участок теплосети был введен в работу.В настоящее время место, где велись работы, огорожено. Работы по благоустройству еще не проводились. Тем не менее, автомобильное движение по ул. Красноармейской, между улицами Куйбышева и Максима Горького возобновлено.