В Самаре установят мемориальные доски Владимиру Золотареву и Вагану Каркарьяну
Таким образом увековечат память почетных граждан города, которые внесли весомый вклад в его развитие.
Мемориальную доску Владимиру Золотареву планируется установить в ближайшее время. Владимир Золотарев с 1984 по 1991 годы был первым секретарем Куйбышевского горкома КПСС. При нем в Самаре построили диагностический центр, фонтан на улице Осипенко, третью очередь набережной, Аллею Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров. В то же время открыли первую очередь Куйбышевского метрополитена.
Мемориальную доску Вагану Каркарьяну планируют установить в августе, ко дню рождения знаменитого архитектора. Ваган Каркарьян - один из создателей генплана Куйбышева 1967 года. Среди его проектов – Дворец бракосочетаний, Дом Актера, гостиница «Волга», вторая очередь набережной и многие другие. Внешний вид мемориальных досок согласуют с родственниками Владимира Золотарева и Вагана Каркарьяна.
Мемориальную доску Владимиру Золотареву планируется установить в ближайшее время. Владимир Золотарев с 1984 по 1991 годы был первым секретарем Куйбышевского горкома КПСС. При нем в Самаре построили диагностический центр, фонтан на улице Осипенко, третью очередь набережной, Аллею Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров. В то же время открыли первую очередь Куйбышевского метрополитена.
Мемориальную доску Вагану Каркарьяну планируют установить в августе, ко дню рождения знаменитого архитектора. Ваган Каркарьян - один из создателей генплана Куйбышева 1967 года. Среди его проектов – Дворец бракосочетаний, Дом Актера, гостиница «Волга», вторая очередь набережной и многие другие. Внешний вид мемориальных досок согласуют с родственниками Владимира Золотарева и Вагана Каркарьяна.
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