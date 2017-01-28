В Самаре установят ледяной футбольный мяч и хэштег #чм2018

Мероприятия пройдут на площадке Самарской областной юношеской библиотеки. Работы по строительству ледяных фигур - футбольного мяча и хэштега #чм2018 - стартовали в начале января. В стройке участвовали все желающие горожане и участники программы «Городские волонтеры» ЧМ-2018.30 января в 15:00 состоится торжественное открытие ледяных арт-объектов около юношеской библиотеки (пр.Ленина,14). В церемонии открытия примет участие заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов.В самой библиотеке откроется выставка детских рисунков «Футбол глазами детей», будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации городских волонтеров ЧМ-2018.