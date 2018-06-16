В Самаре установили более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Самаре появилось 1100 новеньких контейнеров для сбора мусора. Эта история, как и многое в последнее время, связана с Чемпионатом мира по футболу.



Сбор предусматривается раздельный. В желтый кидаем то, что предназначено для вторичной переработки: ПЭТ-бутылки, бумагу, картон, алюминиевые банки. В зеленый - то, что пойдет не на переработку, а на полигоны для захоронения: всевозможную упаковку, салфетки, пищевые отходы. Пояснительная информация размещена на каждом из контейнеров на русском и английском языках. Чтобы к разделению отходов, как это положено по экологическим нормам и согласно требованиям FIFA, приобщались и горожане, и наши гости из других регионов России, из-за рубежа.



Более 400 зеленых и желтых вместительных контейнеров из пластика установили вдоль гостевых маршрутов, на подходах к фан-зоне. Более 300 - на самой площади имени Куйбышева и столько же - на подходах к стадиону «Самара Арена».



- Мы выполнили требования, которые предъявляются к городам, принимающим игры Чемпионата, - сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов. - Сбор подразумевается раздельный, и мы надеемся, что горожане и гости будут этому следовать. В первый же день Чемпионата новенькие контейнеры оказались востребованными и были заполнены процентов на 60. Вывоз отходов осуществляется ежедневно. Понятно, что происходящие сейчас события - это, прежде всего, футбольные матчи, эмоции болельщиков, общение с гостями из многих городов страны и стран мира. Но за всем этим стоит создание максимально удобной инфраструктуры для горожан и приехавших к нам любителей футбола. Мы к этому и стремились.



После окончания Чемпионата евроконтейнеры останутся на балансе города. По информации департамента, ежедневно в Самаре собирают и вывозят на полигоны, на переработку около 4000 тонн твердых бытовых отходов. Во время Чемпионата, по предварительным прогнозам, объемы мусора увеличатся, прежде всего, за счет всевозможной тары, упаковки. Но город к росту объемов готов, схема сбора и вывоза отработана.