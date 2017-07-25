В Самаре устанавливают собственников участков, на которых расположена незаконная реклама

По данным городской администрации, в Самаре 42 земельных участка, которые принадлежат частным лицам, и на которых незаконно установлены рекламные конструкции. Для того, чтобы решить вопрос по их демонтажу, предстоит установить собственников земли.В связи с этим в Росреестр направили соответствующие письма. Ответы на них в департаменте городского хозяйства и экологии рассчитывают получить уже на этой неделе. После этого планируется провести работу с собственниками, чтобы убрать незаконные рекламные щиты.