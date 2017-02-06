В Самаре усилят работу по предотвращению нелегального оборота алкоголя
Это стало известно на совещании в Администрации Самары.
По словам заместителя руководителя департамента потребительского рынка и услуг Владимира Петрова, все хозяйствующие субъекты подключаются к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Она позволяет по акцизу отследить прохождение алкоголя и спиртосодержащей продукции от момента её производства до реализации в любой точке страны. В Самаре к системе ЕГАИС сейчас подключено 98% предприятий, принимаются меры по подключению остальных.
С целью выявления и предотвращения нелегального оборота алкоголя в городе, глава Самары Олег Фурсов поручил до 15 февраля создать в каждом районе специальные межведомственные группы.
- В их состав должны войти представители районных администраций, депутаты, члены общественных советов и ТОСов, жители города, - подчеркнул Олег Фурсов. - Необходимо пресекать факты реализации нелегальной продукции. Это позволит нам увеличить объем средств, поступающих в бюджет от акцизных сборов.
По словам заместителя руководителя департамента потребительского рынка и услуг Владимира Петрова, все хозяйствующие субъекты подключаются к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Она позволяет по акцизу отследить прохождение алкоголя и спиртосодержащей продукции от момента её производства до реализации в любой точке страны. В Самаре к системе ЕГАИС сейчас подключено 98% предприятий, принимаются меры по подключению остальных.
С целью выявления и предотвращения нелегального оборота алкоголя в городе, глава Самары Олег Фурсов поручил до 15 февраля создать в каждом районе специальные межведомственные группы.
- В их состав должны войти представители районных администраций, депутаты, члены общественных советов и ТОСов, жители города, - подчеркнул Олег Фурсов. - Необходимо пресекать факты реализации нелегальной продукции. Это позволит нам увеличить объем средств, поступающих в бюджет от акцизных сборов.
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