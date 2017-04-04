В Самаре усиливается контроль за уличной торговлей

- В пятницу я сам был свидетелем такого случая. Вместе с районной администрацией и полицией удалось пресечь незаконные действия предпринимателя, - сообщил на вчерашнем рабочем совещании глава Самары Олег Фурсов. - Поэтому принято решение: создать в районах мобильные группы, которые будут работать в вечернее время, выявлять подобные попытки.Как удалось выяснить «СГ», 31 марта во время объезда Октябрьского района Олег Фурсов обратил внимание на то, что на перекрестке проспекта Масленникова и улицы Мичурина ведется установка киоска. Прямо на тротуаре появился ларек, в котором предприниматель, не имевший разрешительных документов, планировал торговать квасом. Для него эта попытка окончилась наложением сразу пяти штрафов, в том числе за парковку на пешеходной зоне, просрочку техосмотра и самовольное занятие муниципальной земли.