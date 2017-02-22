В Самаре уничтожили почти 20 кг "молочки" из Армении и Таджикистана

За прошлую неделю дежурные инспекторы Россельхознадзора досмотрели в аэропорту «Курумоч» 23 партии грузов.



Всего на границе было задержано 14 партий продуктов питания без сопроводительных документов общим весом 19,6 кг. Пассажиры из Таджикистана пытались ввезти в Самарскую область 14,6 кг молока и творога домашнего изготовления, а граждане Армении - 5 кг молока и творога.



Грузы не допущены к ввозу на территорию РФ. Всю продукцию утилизировали в аэропорту.