В Самаре уничтожили почти 18 кг «молочки» и меда

Всего на границе было задержано 15 партий продуктов домашнего изготовления без ветеринарных сопроводительных документов. Их общий вес составил 17,6 кг.Пассажиры из Таджикистана пытались ввезти в Самарскую область 8 кг молока и творога домашнего изготовления, 1,3 кг мёда и продуктов пчеловодства. Граждане Армении везли в ручной клади 3,3 кг молока и молочной продукции, а также 3 кг мяса и мясопродуктов, а жители Узбекистана – 2 кг молока и молочной продукции.Грузы не допущены к ввозу на территорию РФ и были утилизированы в аэропорту.