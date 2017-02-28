В Самаре уничтожили почти 18 кг «молочки» и меда
С 20 по 26 февраля дежурные инспекторы Россельхознадзора досмотрели в аэропорту «Курумоч» 49 партий грузов.
Всего на границе было задержано 15 партий продуктов домашнего изготовления без ветеринарных сопроводительных документов. Их общий вес составил 17,6 кг.
Пассажиры из Таджикистана пытались ввезти в Самарскую область 8 кг молока и творога домашнего изготовления, 1,3 кг мёда и продуктов пчеловодства. Граждане Армении везли в ручной клади 3,3 кг молока и молочной продукции, а также 3 кг мяса и мясопродуктов, а жители Узбекистана – 2 кг молока и молочной продукции.
Грузы не допущены к ввозу на территорию РФ и были утилизированы в аэропорту.
Всего на границе было задержано 15 партий продуктов домашнего изготовления без ветеринарных сопроводительных документов. Их общий вес составил 17,6 кг.
Пассажиры из Таджикистана пытались ввезти в Самарскую область 8 кг молока и творога домашнего изготовления, 1,3 кг мёда и продуктов пчеловодства. Граждане Армении везли в ручной клади 3,3 кг молока и молочной продукции, а также 3 кг мяса и мясопродуктов, а жители Узбекистана – 2 кг молока и молочной продукции.
Грузы не допущены к ввозу на территорию РФ и были утилизированы в аэропорту.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 февраля 2017
119
28 февраля 2017
124
28 февраля 2017
145
28 февраля 2017
134
28 февраля 2017
162
28 февраля 2017
126
28 февраля 2017
172
28 февраля 2017 , 18:16
119
Предмет конкурса – заключение договора на организацию и проведение муниципальной...
28 февраля 2017 , 18:10
124
Преступление произошло в декабре 2016 года, о нем сегодня сообщили в ГУ МВД России по Самарской...
28 февраля 2017 , 18:00
128
Рейтинг городов-миллионников по продажам автомобилей на тысячу жителей за 2016 год составлен...
28 февраля 2017 , 17:59
145
ООО «Поволжская строительная корпорация» (ПСК) выкупила долю в праве на недострой...
28 февраля 2017 , 17:58
261
Трагический инцидент произошел 27 февраля в 10:25 на перегоне «Царевщина-Курумоч».
28 февраля 2017 , 17:56
134
Самарастат опубликовал данные мониторинга розничных цен в области в период с 20 по...
28 февраля 2017 , 17:55
162
Она состоится с 1 по 2 марта под эгидой ГУ МЧС России по Самарской области.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 февраля 2017
5007
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
3798
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
2904
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
30 января 2017
2852
Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду.
19 февраля 2017
847
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
27 февраля 2017
1325
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
27 февраля 2017
624
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.
27 февраля 2017
271
Необычный случай произошел в магазине на улице Академика Кузнецова в Красноглинском районе.