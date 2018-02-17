В Самаре уничтожили больше тонны запрещенных к ввозу груш из Польши
Сотрудники регионального Россельхознадзора и Самарской таможни проверили одну из овощных баз города.
Там обнаружили 66 ящиков турецких томатов общим весом 462 килограмма. Продукты производителя овощей, который указан в документах, запрещено ввозить в Россию. Также во время рейда были обнаружены 96 ящиков груш из Польши весом 1152 килограмма. Эти фрукты являются санкционными, поэтому ввозить в Россию их также запрещено.
Сотрудники Россельхознадзора составили акт об изъятии запрещенной продукции, после чего товары уничтожили.
Там обнаружили 66 ящиков турецких томатов общим весом 462 килограмма. Продукты производителя овощей, который указан в документах, запрещено ввозить в Россию. Также во время рейда были обнаружены 96 ящиков груш из Польши весом 1152 килограмма. Эти фрукты являются санкционными, поэтому ввозить в Россию их также запрещено.
Сотрудники Россельхознадзора составили акт об изъятии запрещенной продукции, после чего товары уничтожили.
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