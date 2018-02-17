В Самаре уничтожили больше тонны запрещенных к ввозу груш из Польши

Там обнаружили 66 ящиков турецких томатов общим весом 462 килограмма. Продукты производителя овощей, который указан в документах, запрещено ввозить в Россию. Также во время рейда были обнаружены 96 ящиков груш из Польши весом 1152 килограмма. Эти фрукты являются санкционными, поэтому ввозить в Россию их также запрещено.Сотрудники Россельхознадзора составили акт об изъятии запрещенной продукции, после чего товары уничтожили.